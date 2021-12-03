Пока вы спали: реванш Порошенко и «мина» под Европой

Фото: ТАСС ТАСС

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«Реванш Порошенко»

По новым данным соцопросов, партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» стала самой популярной политической силой на Украине, обогнав «Слугу народа» Владимира Зеленского. По версии «Взгляда», речь может идти о «реванше Порошенко»: у проевропейских националистов Украины появились хорошие шансы получить контроль над следующим созывом Верховной рады.

Однако реванш, скорее всего, останется частичным, так как сам Порошенко остается лидером антирейтинга политиков: его фамилию респонденты соцопросов чаще всего называют, отвечая, за кого они не будут голосовать «ни при каких обстоятельствах». «Взгляд» подчеркивает, что пророссийские силы на Украине в любом случае остаются за бортом и не смогут претендовать на власть.

Германия и России «заложили мину под Европу»

Автор Frankfurter Allgemeine Zeitung Николас Буссе назвал «Северный поток-2» очередной российской «миной, заложенной под безопасность Европы». Он заявил, что на этот раз «заложить мину» Москве помогла Германия.

Журналист подчеркнул, что новая правящая коалиция Германии постаралась избежать упоминаний «СП-2» в своем коалиционном договоре, но скоро ей придется столкнуться с реальностью: США и других партнеров Германии «совсем не радует, когда она получает дополнительные доходы благодаря сотрудничеству с силой, которая постоянно подкладывает мины под стабильность и безопасность Европы».

В Грузии стартовало «пиджачно-ботоксное дело» Саакашвили

В Тбилиси стартовал новый судебный процесс по делу о растрате государственных средств, в которой обвиняют экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. «Коммерсант» отмечает, что особой интерес следствия вызвала покупка семи пиджаков и кашемирового пальто в Лондоне за 49 499 лари (15 967 долларов).

По версии обвинения, в 2009 году Саакашвили секретным президентским указом создал специальный фонд и «бесконтрольно тратил» госсредства «на личные нужды». Помимо пиджаков, в деле идет речь об инъекциях ботокса в лучших европейских и американских клиниках, покупке за 15 989 лари (5157 долларов) полотна художницы Мередит Остром, рисующей обнаженным телом, и процедурах по похудению в Австрии за 26 388 лари (8512 долларов). Сам Саакашвили назвал позором, что главу государства «судят за обычные представительские расходы». Инъекции ботокса он объяснил «воспалением нервов лица», спровоцированным конфликтами с Россией.

«Если зимой вспыхнет война»: что обсудят Путин и Байден

В декабре должен состояться саммит глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, считают, что президенты могут договориться о «долгосрочных гарантиях безопасности РФ».

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов предположил, что от Байдена потребуют «навсегда остановить расширение НАТО». Американский историк, экс-сотрудник Госдепа Майкл Киммейдж считает, что саммит позволит Байдену «сказать кое-что о реакции Америки, если этой зимой вспыхнет крупная война». По его мнению, президенты будут договариваться о мирной альтернативе войне, но «не посредством американских уступок, а через запуск нового диалога и нового раунда дипломатического взаимодействия».

Россиян предупредили о дефиците электроники

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) заявили об угрозе дефицита электроники из-за обострения конфликта между Samsung и компанией Sqwin AG. Как пишут «Известия», речь идет о патентном споре, в результате которого суд предписал остановить ввоз и продажу в РФ 61 модели смартфонов Samsung с платежной системой компании.