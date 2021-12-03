32 930 случаев COVID выявили в России за сутки

В России за последние сутки выявили 32 930 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 7,8% заразившихся не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

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За сутки от COVID-10 вылечились 36 514 пациентов, скончались 1 217 человек.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве - 3 304 человек, Санкт-Петербурге - 2 609 человек, и Московской области - 1 813.

Меньше всего выявленных случаев – в Ненецком и Чукотском автономных округах – 12 и 5 соответственно.

При этом Москва и Чукотский автономный округ вошли в список регионов с наименьшими темпами прироста заболевших за сутки – 0,17%. Такими же темпами растет заболеваемость в республике Тува.

Самый медленный прирост заболеваемости показала республика Калмыкия (0,07% или 25 человек). На втором месте – республика Алтай (0,14% или 33 человека).