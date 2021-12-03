В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.06EUR 83.81
Войти в почту
53 минуты назад

32 930 случаев COVID выявили в России за сутки

В России за последние сутки выявили 32 930 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 7,8% заразившихся не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

32 930 случаев COVID выявили в России за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За сутки от COVID-10 вылечились 36 514 пациентов, скончались 1 217 человек.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве - 3 304 человек, Санкт-Петербурге - 2 609 человек, и Московской области - 1 813.

Меньше всего выявленных случаев – в Ненецком и Чукотском автономных округах – 12 и 5 соответственно.

При этом Москва и Чукотский автономный округ вошли в список регионов с наименьшими темпами прироста заболевших за сутки – 0,17%. Такими же темпами растет заболеваемость в республике Тува.

Самый медленный прирост заболеваемости показала республика Калмыкия (0,07% или 25 человек). На втором месте – республика Алтай (0,14% или 33 человека).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 736 037 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 278 857 летальных исходов, выздоровели 8 436 631 человек.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители