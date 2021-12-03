В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.06EUR 83.81
Войти в почту
1 час назад

Задолжавших за услуги ЖКХ россиян предложили привлечь к уборке снега

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с телеканалом «360» предложила привлекать россиян, задолжавших за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), к уборке снега.

Задолжавших за услуги ЖКХ россиян предложили привлечь к уборке снега
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»Александр Авилов / АГН «Москва»

По мнению депутата, когда ресурсов коммунальных служб не хватает, можно задействовать в снегоуборочных работах обычных граждан, в частности тех, кто имеет долги за ЖКУ. Как отметила Разворотнева, среди таких есть не только забывчивые люди, но и «реально бедные». «В Москве были случаи, когда им предлагали поработать дворниками в счет задолженности. Мне кажется, если поставить идею на массовую основу, она вполне могла бы сработать», — подчеркнула депутат.

Эксперт по ЖКХ, создатель проекта «Дом-и-двор.рф» Павел Степура, в свою очередь, заявил, что в уборке снега также могут быть заинтересованы студенты или временно неработающие люди.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды и сильного снега, который принес циклон «Бенедикт», в России почти в два раза вырос спрос на дворников. Медианная зарплата уборщиков в стране в декабре 2021-го составляет 23,2 тысячи рублей.

Общество,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители