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21 минуту назад

Получить медотвод от вакцинации станет проще

В середине декабря Минздрав выпустит расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса, которые позволят получить медотвод. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Получить медотвод от вакцинации станет проще
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник газеты заявил, что сейчас документ разрабатывают на уровне министерства. Какие именно болезни войдут в список, пока неизвестно, заявил газете близкий к Минздраву собеседник.

«Известия» отмечают, что показаний для медотвода не так много: прививку можно делать и пациентам с онкологией в стадии ремиссии, и людям с аутоиммунными заболеваниями, получающим терапию, и беременным на сроке более 22 недель.

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Сейчас главные противопоказания к прививке от COVID-19 - гиперчувствительность к каким-либо компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные инфекции и обострение хронических заболеваний.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок уточнил, что основаниями для выдачи постоянного медотвода являются отек Квинке, анафилактический шок и тяжелая крапивница, а ринит, аллергический дерматит и бронхиальная астма - для временного.

«Во время ремиссии пациент может безбоязненно делать прививку. Астма не является противопоказанием к вакцинации сама по себе, как многие считают», - подчеркнул врач.

Ранее стало известно, что власти работают над законопроектами об обязательных QR-кодах в транспорте, общепите и некоторых магазинах. Их смогут получить вакцинированные, переболевшие и имеющие медицинский отвод люди.

12 ноября правительство внесло такие законопроекты в Думу. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что законы планируют полностью запустить с 1 февраля 2022 года. До этого момента в стране будет действовать переходный период, в течение которого люди смогут вакцинироваться и получить код.
Общество,Владимир Болибок,Татьяна Голикова,Минздрав РФ,Госдума,газета "Известия",
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