Получить медотвод от вакцинации станет проще

В середине декабря Минздрав выпустит расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса, которые позволят получить медотвод. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Собеседник газеты заявил, что сейчас документ разрабатывают на уровне министерства. Какие именно болезни войдут в список, пока неизвестно, заявил газете близкий к Минздраву собеседник.

«Известия» отмечают, что показаний для медотвода не так много: прививку можно делать и пациентам с онкологией в стадии ремиссии, и людям с аутоиммунными заболеваниями, получающим терапию, и беременным на сроке более 22 недель.

Сейчас главные противопоказания к прививке от COVID-19 - гиперчувствительность к каким-либо компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные инфекции и обострение хронических заболеваний.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок уточнил, что основаниями для выдачи постоянного медотвода являются отек Квинке, анафилактический шок и тяжелая крапивница, а ринит, аллергический дерматит и бронхиальная астма - для временного.

«Во время ремиссии пациент может безбоязненно делать прививку. Астма не является противопоказанием к вакцинации сама по себе, как многие считают», - подчеркнул врач.

Ранее стало известно, что власти работают над законопроектами об обязательных QR-кодах в транспорте, общепите и некоторых магазинах. Их смогут получить вакцинированные, переболевшие и имеющие медицинский отвод люди.