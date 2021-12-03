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35 минут назад

Москвичи могут остаться без новогодних гуляний в центре города

Москва вслед за Санкт-Петербургом может ограничить празднование Нового года в центре города, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Москвичи могут лишиться новогодних гуляний в центре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ночь на 1 января власти столицы не планируют закрывать Тверскую улицу для народных гуляний, как было в допандемийные годы. При этом в других районах Москвы будут открыты около 20 новогодних площадок с тем, чтобы горожане праздновали в своих районах и реже приезжали в центр.

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Решение о том, как будет работать московский транспорт в новогоднюю ночь, еще не принято.

Вводить систему QR-кодов в ресторанах на Новый год пока не планируется.

«Есть мнение, что нужно дать москвичам отпраздновать, немного выдохнуть», - рассказал источник в мэрии.

Кремлевскую елку в этом году перевели в онлайн-формат, тогда как елка мэра пройдет в обычном очном режиме.

Источники отметили, что окончательные решения будут приниматься ближе к новогодним праздникам в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

29 ноября об ограничениях празднования Нового года объявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он сообщил, что в новогоднюю ночь в городе не будет продлеваться работа метрополитена и общественного транспорта, а на Дворцовой площади не будет традиционных массовых мероприятий.

Общество,Александр Беглов,Правительство Москвы,Ведомости,
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