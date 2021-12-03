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1 час назад

Панихида по погибшим на «Листвяжной» началась во всех храмах Кузбасса

Во всех храмах Кузбасса началась панихида по погибшим на шахте «Листвяжная» людям. Ровно в 08:21 — в это же время произошёл и взрыв метана — во всех муниципалитетах региона началось возложение цветов, говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона Сергея Цивилёва.

Панихида по погибшим на «Листвяжной» началась во всех храмах Кузбасса
Фото: ako.ruako.ru

В 08.21 (04.21 мск) — ровно в то время, когда девять дней назад на шахте «Листвяжная» произошёл взрыв, по всему Кузбассу сегодня прошло возложение цветов в память о погибших горняках и спасателях. В кузбасских храмах началась панихида по погибшим, — сказано в сообщении.

Во всех храмах Кемеровской области прозвучал колокольный звон, панихида будет проходить в течение дня. Также в память о погибших будет включена система оповещения МЧС в городах Кузбасса. Вечером на сцене филармонии будет исполнен «Реквием» Моцарта губернаторским симфоническим оркестром.

Родственники погибших провели акцию памяти в Белово. Они возложили цветы на аллее шахтёрской славы. Там же расположен и мемориал работников ВГСЧ.

Ранее горноспасатели установили местонахождение 14 тел погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Поиск ещё 15 шахтёров продолжается.

Общество,Происшествия,Сергей Цивилев,МЧС,
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