Панихида по погибшим на «Листвяжной» началась во всех храмах Кузбасса

Во всех храмах Кузбасса началась панихида по погибшим на шахте «Листвяжная» людям. Ровно в 08:21 — в это же время произошёл и взрыв метана — во всех муниципалитетах региона началось возложение цветов, говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона Сергея Цивилёва.

Фото: ako.ru ako.ru

В 08.21 (04.21 мск) — ровно в то время, когда девять дней назад на шахте «Листвяжная» произошёл взрыв, по всему Кузбассу сегодня прошло возложение цветов в память о погибших горняках и спасателях. В кузбасских храмах началась панихида по погибшим, — сказано в сообщении.

Во всех храмах Кемеровской области прозвучал колокольный звон, панихида будет проходить в течение дня. Также в память о погибших будет включена система оповещения МЧС в городах Кузбасса. Вечером на сцене филармонии будет исполнен «Реквием» Моцарта губернаторским симфоническим оркестром.

Родственники погибших провели акцию памяти в Белово. Они возложили цветы на аллее шахтёрской славы. Там же расположен и мемориал работников ВГСЧ.