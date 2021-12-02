Илью Варламова задержали в Либерии

Блогер Илья Варламов «попал в осаду» в полицейском участке Либерии. О подробностях произошедшего он рассказал в своем Telegram-канале.
По словам Варламова, все началось с недопонимания — кто-то решил, что его сняли на видео против его воли.
«Слово за слово, собралась толпа и началась драка. Меня эвакуировали в местное управление по борьбе с наркотиками», — сказал блогер.
Он отметил, что находится в отделении в ожидании полиции, которая должна приехать и забрать его подальше от разъяренной толпы, находящейся снаружи здания.
«Сейчас один вопрос — кто доберется быстрее: полиция, которая меня эвакуирует отсюда, или толпа возьмет штурмом участок».
В результате полиция оказалась быстрее. Об этом Варламов написал в своем Telegram-канале чуть позже.
«Сейчас в участке. Человек обвиняет меня в том, что я сфотографировал его ставку на игровых автоматах. Приехал его адвокат. Непонятно, что хотят. Обвиняют в том, что я снял секретное расположение игровых автоматов и какие-то выигрышные комбинации (бред)», — подытожил блогер