Илью Варламова задержали в Либерии

«Сейчас в участке. Человек обвиняет меня в том, что я сфотографировал его ставку на игровых автоматах. Приехал его адвокат. Непонятно, что хотят. Обвиняют в том, что я снял секретное расположение игровых автоматов и какие-то выигрышные комбинации (бред)», — подытожил блогер