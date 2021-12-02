В российском регионе ввели QR-коды для утренников в детских садах

В Костромской области родителей на утренники будут пускать по QR-кодам

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Родителей на утренники в детских садах и школах в Костромской области с 2 декабря будут пускать по QR-кодам, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя областной администрации.

Решение было принято на одном из заседаний регионального оперативного штаба.

«По предложению профильного департамента было принято решение допускать родителей на торжественные и праздничные мероприятия в дошкольных и общеобразовательных организациях, а также учреждениях дополнительного образования при наличии действующего QR-кода», - сказал представитель администрации региона.

Также QR-код необходим для посещения общественных мест в регионе (кинотеатры, театры, цирк и филармония, кафе, рестораны и фудкорты, объекты физкультуры и спорта). С 20 декабря этот список дополнят дворцы и дома культуры, дома народного творчества и ремесел, библиотеки, музеи, архивы, объекты туристского показа. Кроме того, запрещены массовые мероприятия.

Граждане старше 60 лет, не сделавшие прививку от COVID-19, должны соблюдать режим самоизоляции.