В российском регионе ввели QR-коды для утренников в детских садах

В Костромской области родителей на утренники будут пускать по QR-кодам
Родителей на утренники в детских садах и школах в Костромской области с 2 декабря будут пускать по QR-кодам, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя областной администрации.
Решение было принято на одном из заседаний регионального оперативного штаба.
«По предложению профильного департамента было принято решение допускать родителей на торжественные и праздничные мероприятия в дошкольных и общеобразовательных организациях, а также учреждениях дополнительного образования при наличии действующего QR-кода», - сказал представитель администрации региона.
Также QR-код необходим для посещения общественных мест в регионе (кинотеатры, театры, цирк и филармония, кафе, рестораны и фудкорты, объекты физкультуры и спорта). С 20 декабря этот список дополнят дворцы и дома культуры, дома народного творчества и ремесел, библиотеки, музеи, архивы, объекты туристского показа. Кроме того, запрещены массовые мероприятия.
Граждане старше 60 лет, не сделавшие прививку от COVID-19, должны соблюдать режим самоизоляции.
Все ограничительные меры в регионе действуют до 1 февраля.