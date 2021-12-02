«Нормальный только я»: режиссерский дебют Антона Богданова о проблемах инклюзии

В широкий прокат выходит режиссерский дебют звезды «Реальных пацанов» Антона Богданова «Нормальный только я».

Фото: kinopoisk.ru kinopoisk.ru

Картина, главные роли в которой исполнили Ольга Лерман, Константин Хабенский, Максим Виторган, Сергей Кутергин и Антон Богданов, поднимает тему инклюзии в России. «Нормальный только я» - первый проект кинокомпании «Проспект Мира», созданной Антоном Богдановым совместно со сценаристом Михаилом Шулятьевым.

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Действие фильма разворачивается в детском лагере «Красный сокол», который по корыстной договоренности директора и местного мэра признают аварийным и отдают под снос. Но в лагерь неожиданно приезжает отряд детей с особенностями здоровья.

Угрозы, подкуп, поджог – директор идет на все, чтобы выставить детей из лагеря, но те готовы отстаивать свое право на долгожданный отдых. И тогда директор привозит в лагерь подростков из неблагополучных семей с целью выжить нежеланных гостей…

Выбор тематики не случаен – авторы фильма являются кураторами инклюзивного лагеря и на практике знакомы с методами работы с особенными детьми.

В фильме наравне с профессиональными актерами снялись дети с ограниченными возможностями. Их личные истории рассказываются в рамках общего сюжета. Им не пришлось играть роли, в кадре они остались собой – настоящими, жизнелюбивыми и искренними. Именно участие таких детей позволило авторам картины рассказать историю легко и иронично – в жанре комедии.

Ранее короткометражная версия фильма «Нормальный только я» была показана в генеральной штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где представители ведущих стран мира оценили важность поднимаемых социальных тем в картине.

Широкая публика впервые увидела фильм Антона Богданова был показан на международном кинофестивале «Жемчужина шелкового пути» в Ташкенте. Впереди – показ на фестивале Terni International Film Festival 2021.