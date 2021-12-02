Российский школьник получил подарок от Путина

Восьмилетний школьник из Рязани Петр Обувалин получил планшет от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.
Подарок второкласснику стал ответом президентом на его письмо, которое Петр Обувалин написал Путину в середине октября. В нем школьник рассказал, что растет в дружной многодетной семье, с шестью братьями и сестрами. Также в своем письме второклассник отметил, что ему очень нравится учиться в школе, общаться с одноклассниками, участвовать в различных школьных проектах и попросил президента помочь с покупкой планшета, который необходим для учебы.
Подарок от Путина школьнику вручил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Также в мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения региона Валерий Емец и мать мальчика Надежда Обувалина.
По итогам торжественной встречи школьник поделился с губернатором и присутствующими своими планами на будущее, сказав, что хочет быть министром и, по примеру родителей, создать большую семью.