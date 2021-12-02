Российский школьник получил подарок от Путина

Подарок второкласснику стал ответом президентом на его письмо, которое Петр Обувалин написал Путину в середине октября. В нем школьник рассказал, что растет в дружной многодетной семье, с шестью братьями и сестрами. Также в своем письме второклассник отметил, что ему очень нравится учиться в школе, общаться с одноклассниками, участвовать в различных школьных проектах и попросил президента помочь с покупкой планшета, который необходим для учебы.