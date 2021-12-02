Названа главная ошибка Гитлера под Москвой

Историк Борис Соколов опубликовал большое исследование о вероятности немецких войск одержать победу в декабре 1941 года. Эксперт сделал вывод, что Гитлер изначально не понимал, на что способна русская армия, а потому шансов на успех не имел вовсе, сообщает «Радио Свобода».

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По словам Бориса Соколова, главная проблема исследования событий Московской битвы в декабре 1941 года состоит в том, что крайне сложно подсчитать точное число войск, которыми располагала Красная армия к моменту решающей битвы. Однако, после изучения сразу несколько источников, Соколов насчитал в битве за Москву 1,9 млн советских солдат.

Исследователь отметил, что немецкие силы бросили на битву за столицу ровно такое же количество военных. А потому напрашивается вывод, что выиграть немцев в бою удалось не числом, а умениями и талантами военачальников.

Основной расчет Гитлера в войне с СССР заключался в том, что к декабрю в стране должны были закончиться все ресурсы для сопротивления. Вот только главной ошибкой командования немецкой армии стало то, что эти расчеты были неверны.

"Немцы тогда не знали, что Сталин бросит в бой дивизии, состоявшие из слабо обученных новобранцев и не полностью укомплектованные вооружением и техникой", - добавил Борис Соколов.

Тем не менее красная армия имела некоторое преимущество над вермахтом. Как пишет Соколов, мало того, что русские на своей территории и им на помощь пришел так называемый "Генерал Мороз", так еще и советская промышленность точно сработала. Под Москвой советская сторона имела преимущество в бронетехнике, войска хорошо окопались на территории. Кроме того, значительно повлиял талант Георгия Жукова, готовившего план битвы.