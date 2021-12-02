В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 74.06EUR 83.81
Войти в почту
1 час назад

Названа главная ошибка Гитлера под Москвой

Историк Борис Соколов опубликовал большое исследование о вероятности немецких войск одержать победу в декабре 1941 года. Эксперт сделал вывод, что Гитлер изначально не понимал, на что способна русская армия, а потому шансов на успех не имел вовсе, сообщает «Радио Свобода».

Названа главная ошибка Гитлера под Москвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Бориса Соколова, главная проблема исследования событий Московской битвы в декабре 1941 года состоит в том, что крайне сложно подсчитать точное число войск, которыми располагала Красная армия к моменту решающей битвы. Однако, после изучения сразу несколько источников, Соколов насчитал в битве за Москву 1,9 млн советских солдат.

Исследователь отметил, что немецкие силы бросили на битву за столицу ровно такое же количество военных. А потому напрашивается вывод, что выиграть немцев в бою удалось не числом, а умениями и талантами военачальников.

Основной расчет Гитлера в войне с СССР заключался в том, что к декабрю в стране должны были закончиться все ресурсы для сопротивления. Вот только главной ошибкой командования немецкой армии стало то, что эти расчеты были неверны.

"Немцы тогда не знали, что Сталин бросит в бой дивизии, состоявшие из слабо обученных новобранцев и не полностью укомплектованные вооружением и техникой", - добавил Борис Соколов.

Тем не менее красная армия имела некоторое преимущество над вермахтом. Как пишет Соколов, мало того, что русские на своей территории и им на помощь пришел так называемый "Генерал Мороз", так еще и советская промышленность точно сработала. Под Москвой советская сторона имела преимущество в бронетехнике, войска хорошо окопались на территории. Кроме того, значительно повлиял талант Георгия Жукова, готовившего план битвы.

Бои за Москву в декабре 1941 года стали переломным моментом Великой Отечественной войны. И поскольку Гитлер, по сути, не имел шансов взять столицу СССР, то и победить в войне он тоже не мог. План блицгрига оказался авантюрным, а советское командование уже к концу 1941 года обрело уверенность, что война будет выиграна.

Общество,Борис Соколов,Георгий Жуков,радио "Свобода",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители