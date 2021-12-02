На форуме #МЫВМЕСТЕ обсудили поддержку волонтеров губернаторами

В четверг, 2 декабря, в неделю волонтерства, на площадке форума #МЫВМЕСТЕ состоялась дискуссия о поддержке добровольчества в регионах России и лучшим практикам губернаторов новой волны. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

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Дарья Кислицына рассказала что пандемия способствовала не только подъему волонтерского движения, но и принятию управленческих решений для его долгосрочного развития.

«Помогая волонтерским объединениям, органы власти автоматически создавали условия для их дальнейшего развития, внедряли механизмы, гарантирующие, что эти институты будут действовать и после победы над COVID-19», - отметила она.

Кислицына обратила внимание на нестандартные управленческие решения губернаторов новой волны: льготный проезд для волонтеров во Владимирской области, программы обучения добровольцев в Нижегородской области, введение социальных карт для волонтеров на Камчатке.

Андрей Чибис рассказал о партнерстве власти и активной молодежи в Мурманской области, где молодые люди получают гранты по разным направлениям: в культуре, спорте, здравоохранении. Также в регионе появляются общественные пространства, где молодежь может собираться для обсуждения своих инициатив.

«В кризисный момент пандемии, форс-мажоров и чрезвычайных ситуаций мы увидели самое важное: добровольчество и волонтерство у нас в регионе – не на бумаге в отчетах, а в реальной жизни», - подчеркнул Чибис.

В конце дискуссии Ольга Голышенкова напомнила о важности сотрудничества власти и гражданского общества.

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ пройдет в Москве со 2 по 5 декабря. Он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Гостями форума стали лидеры некоммерческого сектора, социально-ответственного бизнеса и медиа-индустрии.