"Измерять эффективность вакцин против штамма "омикрон" будут несколько месяцев. За это время может умереть не одна тысяча людей, которые не вакцинированы. Поэтому я бы рекомендовал не брать в голову информацию о появлении нового штамма, а вакцинироваться. В Европе этот вариант уже "гуляет", он уже как минимум в десяти странах, значит, он и к нам если еще не попал, то попадет в ближайшие дни", – подытожил Сергей Нетесов.