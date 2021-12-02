Эксперт рассказал об устойчивости российских вакцин к новому штамму коронавируса "омикрон". Так, эффективность "Спутника V" останется высокой, поделился вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в интервью радио Sputnik.
По мнению Нетесова, российский препарат для вакцинации от COVID-19 "Спутник V" будет достаточно эффективен против нового штамма.
"Дело в том, что число замен нуклеотидов у нового штамма "омикрон" среди 29 тысяч нуклеотидов его генома всего 50. Легко подсчитать, что это доли процента. Да, в S-белке довольно много мутаций, их 32. Но даже для S-белка соотношение идет 32 мутации на 1273 аминокислоты. Поэтому я думаю, что эффективность вакцины будет не менее 80%", – пояснил эксперт.
Уточняется, что более конкретные показатели эффективности вакцин против омикрон-штамма станут известны в ближайшее время, однако вирусолог призвал не ждать и прививаться как можно скорее.
"Измерять эффективность вакцин против штамма "омикрон" будут несколько месяцев. За это время может умереть не одна тысяча людей, которые не вакцинированы. Поэтому я бы рекомендовал не брать в голову информацию о появлении нового штамма, а вакцинироваться. В Европе этот вариант уже "гуляет", он уже как минимум в десяти странах, значит, он и к нам если еще не попал, то попадет в ближайшие дни", – подытожил Сергей Нетесов.