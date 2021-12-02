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1 час назад

Проценко прокомментировал ситуацию с лекарствами от COVID-19

Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Департамента здравоохранения Москвы, главный врач ГКБ №40 Денис Проценко прокомментировал ситуацию с лекарствами от COVID-19.

Проценко прокомментировал ситуацию с лекарствами от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сначала уточню: о том, что нет лекарства для лечения коронавируса при сложном течении заболевания, мы говорим с первого дня пандемии. Для помощи на ранних стадиях противовирусные препараты есть», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, сложность производства противовирусного препарата в том, что на первых стадиях испытаний молекул трудно судить об их эффективности.

Как отметил Проценко, свет в конце тоннеля, судя по всему, появился — один из фармацевтических гигантов дал недавно первые данные об исследованиях противовирусного препарата против COVID-19.

«И теперь дело за официальной публикацией на этот счёт, которую мы, конечно же, очень ждём», — добавил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что коронавирус обретает свою сезонность.

Общество,Денис Проценко,Анна Попова,Роспотребнадзор,"Российская газета",
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