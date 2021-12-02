Суд заменил Соболь условное наказание реальным

Адвокат Владимир Воронин сообщил, что условное наказание соратницы Алексея Навального Любови Соболь по делу о проникновении в жилище заменили исправительными работами. Об этом Воронин написал в Instagram.

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По словам Воронина, приговор был изменен, так как в уголовно-исполнительной инспекции заявили, что три месяца пытались найти Соболь, но не смогли.

Адвокат отметил, что исправительные работы - «это ежемесячное удержание 10 % из зарплаты в пользу государства». Он сообщил, что изменение приговора будет обжаловано.

В апреле Соболь приговорили к году исправительных работ условно. Следователи заявляли, что в конце декабря 2020 года она несколько раз обманом пыталась попасть в квартиру пожилой москвички. По данным СК, в итоге ей удалось это сделать и обойти все помещения, «снимая свои противоправные действия на телефон».