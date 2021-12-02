«Я не думаю, что таких желающих (привиться иностранной вакциной - прим. ред.) будет действительно много. Конечно, найдутся те, которые воспользуются этой возможностью. Наверняка для того, чтобы путешествовать в страны Европейского союза. Потому что, как мы знаем, сегодня на Западе развернута настоящая война против признания российских вакцин на международном уровне. Однако я думаю, что никакого массового вакцинирования крымчан украинскими медиками зарубежными вакцинами не произойдет. Поэтому мы не увидим очередей на пунктах пропуска и каких-то массовых восторженных комментариев на этот счет. Люди сделали свой выбор восемь лет назад и не жалеют об этом», - добавил Мезюхо.