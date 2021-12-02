Глава крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения», политолог Иван Мезюхо в разговоре с «Рамблером» прокомментировал сообщения о начале вакцинации от коронавируса жителей Крыма на украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) зарубежными препаратами.
«Я не видел ажиотажа в Крыму вокруг этой темы. Желающие бесплатно прививаются российскими вакцинами. Можно выбрать именно ту прививку, которая подходит именно для тебя», - отметил он.
По словам специалиста, Украина предоставляет крымчанам возможность привиться иностранными вакцинами, «исходя из информационно-пропагандистской стратегии по непризнанию российского статуса полуострова».
«Я не думаю, что таких желающих (привиться иностранной вакциной - прим. ред.) будет действительно много. Конечно, найдутся те, которые воспользуются этой возможностью. Наверняка для того, чтобы путешествовать в страны Европейского союза. Потому что, как мы знаем, сегодня на Западе развернута настоящая война против признания российских вакцин на международном уровне. Однако я думаю, что никакого массового вакцинирования крымчан украинскими медиками зарубежными вакцинами не произойдет. Поэтому мы не увидим очередей на пунктах пропуска и каких-то массовых восторженных комментариев на этот счет. Люди сделали свой выбор восемь лет назад и не жалеют об этом», - добавил Мезюхо.
Ранее на украинских контрольных пунктах въезда-выезда «Чонгар» и «Каланчак», находящихся на границе с Крымом, начали делать прививки от коронавируса препаратами Pfizer, Moderna и Coronavac. Там работают специальные мобильные бригады. После прививки крымчане получат справку о вакцинации.