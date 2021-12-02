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20 минут назад

На сына Павла Астахова завели уголовное дело

Сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова стал фигурантом дела о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

На сына Павла Астахова завели уголовное дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Четвертая часть этой статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

РИА Новости отмечает, что следователь просил отправить Астахова А.П. под домашний арест, но Головинский суд Москвы отклонил это ходатайство.

Решение суда обжаловано. Фабула уголовного дела пока не раскрывается, подчеркнуло агентство.

По данным Telegram-канала Mash, в деле идет речь о хищении 1,2 млрд рублей.

Mash утверждает, что на судебном процессе сына присутствовал и сам Павел Астахов.

Павел Астахов работал адвокатом с 1991 года, в 2009-м он стал уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка и приостановил юридическую практику. В сентябре 2016 года он покинул пост и в ноябре того же года сообщил о возобновлении адвокатской деятельности.
Общество,Павел Астахов,РИА Новости,
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