На сына Павла Астахова завели уголовное дело

Павел Астахов работал адвокатом с 1991 года, в 2009-м он стал уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка и приостановил юридическую практику. В сентябре 2016 года он покинул пост и в ноябре того же года сообщил о возобновлении адвокатской деятельности.