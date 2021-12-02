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45 минут назад

Игрушки СССР и 90-х, скопированные на Западе

Легендарные отечественные игрушки, которые имели аналог на Западе.

Детская игра «За рулем», была одной из самых популярных игрушек в СССР. По вращающемуся диску с дорогами и мостами двигался автомобиль, который управлялся с помощью руля. Игра оказалась копией американской U Drive it
1/8 Детская игра «За рулем», была одной из самых популярных игрушек в СССР. По вращающемуся диску с дорогами и мостами двигался автомобиль, который управлялся с помощью руля. Игра оказалась копией американской U Drive it
Фото: Youtube
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Культовый советский игрушечный пистолет, стреляющий пластиковыми дисками, очень похож на Tracer Gun из сериала Star Trek
2/8 Культовый советский игрушечный пистолет, стреляющий пластиковыми дисками, очень похож на Tracer Gun из сериала Star Trek
Фото: Shopotam.ru
Знаменитый трактор «Петрушка» был копией западной игрушки конца 60-х годов Tonka Tractor
3/8 Знаменитый трактор «Петрушка» был копией западной игрушки конца 60-х годов Tonka Tractor
Фото: Авито
Советская водная игра «Жонглер», где пользователю необходимо подбрасывать потоками воды колечки, напоминает американскую игрушку Tomy Waterful ring-toss
4/8 Советская водная игра «Жонглер», где пользователю необходимо подбрасывать потоками воды колечки, напоминает американскую игрушку Tomy Waterful ring-toss
Фото: Facebook
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По тому же принципу работала еще одна популярная игрушка «Водинг». Ее основой была Tommy Aqua Action
5/8 По тому же принципу работала еще одна популярная игрушка «Водинг». Ее основой была Tommy Aqua Action
Фото: Ebay
Спортивная настольная игра «Баскетбол» тоже очень похожа на своего западного собрата
6/8 Спортивная настольная игра «Баскетбол» тоже очень похожа на своего западного собрата
Фото: Музей mirvremeni
Советский игровой автомат «Морской бой» вышел на 4 года позже, чем его американская версия Sea Devil
7/8 Советский игровой автомат «Морской бой» вышел на 4 года позже, чем его американская версия Sea Devil
Фото: Wikipedia
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Карманная игра «Электроника» очень напоминает игрушку от Nintendo под названием EGG
8/8 Карманная игра «Электроника» очень напоминает игрушку от Nintendo под названием EGG
Фото: Amazon

Детская игра «За рулем», была одной из самых популярных игрушек в СССР. По вращающемуся диску с дорогами и мостами двигался автомобиль, который управлялся с помощью руля. Игра оказалась копией американской U Drive it.

Культовый советский игрушечный пистолет, стреляющий пластиковыми дисками, очень похож на Tracer Gun из сериала Star Trek.

Знаменитый трактор «Петрушка» был копией западной игрушки конца 60-х годов Tonka Tractor.

Советская водная игра «Жонглер», где пользователю необходимо подбрасывать потоками воды колечки, напоминает американскую игрушку Tomy Waterful ring-toss.

По тому же принципу работала еще одна популярная игрушка «Водинг». Ее основой была Tommy Aqua Action.

Спортивная настольная игра «Баскетбол» тоже очень похожа на своего западного собрата.

Советский игровой автомат «Морской бой» вышел на 4 года позже, чем его американская версия Sea Devil.

Карманная игра «Электроника» очень напоминает игрушку от Nintendo под названием EGG.

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