Легендарные отечественные игрушки, которые имели аналог на Западе.

1/8 Детская игра «За рулем», была одной из самых популярных игрушек в СССР. По вращающемуся диску с дорогами и мостами двигался автомобиль, который управлялся с помощью руля. Игра оказалась копией американской U Drive it Фото: Youtube Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Культовый советский игрушечный пистолет, стреляющий пластиковыми дисками, очень похож на Tracer Gun из сериала Star Trek Фото: Shopotam.ru 3/8 Знаменитый трактор «Петрушка» был копией западной игрушки конца 60-х годов Tonka Tractor Фото: Авито 4/8 Советская водная игра «Жонглер», где пользователю необходимо подбрасывать потоками воды колечки, напоминает американскую игрушку Tomy Waterful ring-toss Фото: Facebook Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 По тому же принципу работала еще одна популярная игрушка «Водинг». Ее основой была Tommy Aqua Action Фото: Ebay 6/8 Спортивная настольная игра «Баскетбол» тоже очень похожа на своего западного собрата Фото: Музей mirvremeni 7/8 Советский игровой автомат «Морской бой» вышел на 4 года позже, чем его американская версия Sea Devil Фото: Wikipedia Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Карманная игра «Электроника» очень напоминает игрушку от Nintendo под названием EGG Фото: Amazon

Детская игра «За рулем», была одной из самых популярных игрушек в СССР. По вращающемуся диску с дорогами и мостами двигался автомобиль, который управлялся с помощью руля. Игра оказалась копией американской U Drive it.

Культовый советский игрушечный пистолет, стреляющий пластиковыми дисками, очень похож на Tracer Gun из сериала Star Trek.

Знаменитый трактор «Петрушка» был копией западной игрушки конца 60-х годов Tonka Tractor.

Советская водная игра «Жонглер», где пользователю необходимо подбрасывать потоками воды колечки, напоминает американскую игрушку Tomy Waterful ring-toss.

По тому же принципу работала еще одна популярная игрушка «Водинг». Ее основой была Tommy Aqua Action.

Спортивная настольная игра «Баскетбол» тоже очень похожа на своего западного собрата.

Советский игровой автомат «Морской бой» вышел на 4 года позже, чем его американская версия Sea Devil.