Названы главные причины отказа в приеме на работу

При устройстве на работу 35 процентов соискателей получают отказ из-за несоответствия зарплатных ожиданий. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру», пишет RT.

Также среди главных причин — отсутствие опыта (30 процентов), частая смена работы (15 процентов) и высокая компетентность кандидата для должности (8 процентов). По данным участников опроса, наиболее сложные вопросы на собеседованиях задают менеджерам по продажам и работе с клиентами, рекламным агентам, работникам банков, рекрутерам, офис-менеджерам, PR-специалистам, маркетологам, журналистам и секретарям. Почти 20 процентов работодателей применят на собеседованиях методику стресс-интервью. Треть опрошенных не смогла ее пройти.

В опросе приняли участие 1670 человек из всех регионов России. Половина из них рассказали, что искали работу в этом году. Чаще всего это происходит из-за проблем с зарплатой на предыдущем месте (38 процентов), в связи с желанием сменить сферу деятельности (28 процентов), после сокращения (12 процентов) и закрытия организации из-за коронавирусных ограничений (12 процентов).