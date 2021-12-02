Пока вы в маске: почему вакцина Pfizer не появится в РФ

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"Ъ": Минздрав России упростит правила получения медотвода от вакцинации

Минздрав России планирует упростить правила получения медицинского отвода от вакцинации против COVID-19. Такую задачу по всей стране должны решить к 1 февраля 2022 года, пишет газета "Коммерсантъ".

Как сообщает газета, жители Москвы смогут получать справки уже в текущем году. Их выдачу начнут с четверга, 2 декабря. В столице выдачу медотводов будут осуществлять по новому алгоритму. Власти города первыми откликнулись на поручение Минздрава по формированию цифрового регистра в единой цифровой платформе здравоохранения. В Москве отработают технологию формирования медотвода и дальнейшей передачи на федеральный уровень. Контроль за выдачей медотводов вводится в стране с 1 февраля следующего года. Регионы должны пересылать данные о наличии у людей противопоказаний к прививке в единый портал госуслуг. Гражданам будут выдавать справки по форме, утвержденной Минздравом.

РБК: большинство врачей не рассчитывают на снижение заболеваемости COVID в скором времени

Большинство российских врачей сомневаются, что победить коронавирусную инфекцию удастся в скором времени. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования компании "Росгосстрах жизнь", "Росгосстрах" и платформа для врачей "Доктор на работе". Лишь 11% опрошенных врачей считают, что в ближайшие месяцы тренд на снижение заболеваемости COVID-19 продолжится. 42% респондентов считают, что будет лишь незначительный рост количества новых случаев заражения коронавирусом. 29% медиков уверены, что число новых диагнозов COVID-19 значительно увеличится. По мнению специалистов, бороться с коронавирусом не позволяют: нежелание некоторых граждан оставаться на самоизоляции после контактов с предполагаемыми носителями инфекции (84%), многие люди отказываются носить маски (77%), активно проводят время в общественных местах (74%), часть россиян не хотят вакцинироваться (73%) и другие причины.

Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19

Китайские ученые открыли моноклональное антитело 35B5, которое способно эффективно нейтрализовать различные штаммы COVID-19. Оно может послужить основой создания универсальной вакцины, говорится в статье, опубликованной на ресурсе bioRxiv. Исследования проходили с использованием криоэлектронного микроскопа. Ученые выяснили, что 35B5 воздействует на уникальную часть вируса, которая не изменяется в процессе мутации. Антитело удалось получить из крови пациента, переболевшего COVID-19.

Гинцбург одобрил одновременную прививку назальной вакциной и «Спутником Лайт»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург одобрил одновременную прививку от коронавируса назальной вакциной и препаратом «Спутник Лайт». Об этом сообщает РИА Новости. «Мы часто делаем одновременно», — поделился Гинцбург. По его словам, вреда для организма от одновременной вакцинации нет.

Ученые назвали причины, по которым вакцина Pfizer не появится в России