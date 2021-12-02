Пока вы в маске: почему вакцина Pfizer не появится в РФ

Рамблер собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Минздрав России планирует упростить правила получения медицинского отвода от вакцинации против COVID-19. Такую задачу по всей стране должны решить к 1 февраля 2022 года, пишет газета "Коммерсантъ".
Как сообщает газета, жители Москвы смогут получать справки уже в текущем году. Их выдачу начнут с четверга, 2 декабря. В столице выдачу медотводов будут осуществлять по новому алгоритму. Власти города первыми откликнулись на поручение Минздрава по формированию цифрового регистра в единой цифровой платформе здравоохранения. В Москве отработают технологию формирования медотвода и дальнейшей передачи на федеральный уровень. Контроль за выдачей медотводов вводится в стране с 1 февраля следующего года. Регионы должны пересылать данные о наличии у людей противопоказаний к прививке в единый портал госуслуг. Гражданам будут выдавать справки по форме, утвержденной Минздравом.
Большинство российских врачей сомневаются, что победить коронавирусную инфекцию удастся в скором времени. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования компании "Росгосстрах жизнь", "Росгосстрах" и платформа для врачей "Доктор на работе". Лишь 11% опрошенных врачей считают, что в ближайшие месяцы тренд на снижение заболеваемости COVID-19 продолжится. 42% респондентов считают, что будет лишь незначительный рост количества новых случаев заражения коронавирусом. 29% медиков уверены, что число новых диагнозов COVID-19 значительно увеличится. По мнению специалистов, бороться с коронавирусом не позволяют: нежелание некоторых граждан оставаться на самоизоляции после контактов с предполагаемыми носителями инфекции (84%), многие люди отказываются носить маски (77%), активно проводят время в общественных местах (74%), часть россиян не хотят вакцинироваться (73%) и другие причины.
Китайские ученые открыли моноклональное антитело 35B5, которое способно эффективно нейтрализовать различные штаммы COVID-19. Оно может послужить основой создания универсальной вакцины, говорится в статье, опубликованной на ресурсе bioRxiv. Исследования проходили с использованием криоэлектронного микроскопа. Ученые выяснили, что 35B5 воздействует на уникальную часть вируса, которая не изменяется в процессе мутации. Антитело удалось получить из крови пациента, переболевшего COVID-19.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург одобрил одновременную прививку от коронавируса назальной вакциной и препаратом «Спутник Лайт». Об этом сообщает РИА Новости. «Мы часто делаем одновременно», — поделился Гинцбург. По его словам, вреда для организма от одновременной вакцинации нет.
Член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что американская вакцина от коронавируса Pfizer не появится в России из-за недоверия граждан к препарату. «В России начали делать векторную вакцину, и это правильно, потому что даже с векторной вакциной приходится убеждать население, что она безопасна. А если бы мы вперед пустили Pfizer, совершенно новую, она бы еще хуже пошла», — сказал он в URA.RU. Чумаков отметил, что американская мРНК-вакцина построена на более новой платформе, которая раньше нигде не использовалась. При этом по эффективности Pfizer похожа на российские вакцины.