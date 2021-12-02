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30 минут назад

Стало известно местонахождение Рашкина

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, которому делали плановую операцию на правый глаз, пока находится в больнице, адвокаты только узнали о возбуждении уголовного дела, сообщил секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.

Обухов сообщил, что Рашкин еще в больнице, «адвокаты только узнали про возбуждение дела», передает РИА «Новости».

Ранее в четверг стало известно о возбуждении председателем Следственного комитета (СК) Александром Бастрыкиным уголовного дела против Рашкина о незаконной охоте.

Указанное преступление наказывается либо штрафом до 1 млн рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.

СК возбудил уголовное дело против Рашкина

Напомним, Рашкин был лишен депутатской неприкосновенности после задержания по подозрению в незаконной охоте на лося. Перед этим генпрокурор Игорь Краснов обратился к Госдуме с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на депутата.

Краснов обвинил депутата во лжи и заявил, что такой проступок «подрывает авторитет публичной власти, и поэтому недопустим». Краснов подчеркнул, что Рашкин уже дважды публично фактически признал свою причастность к инкриминируемому деянию.

Рашкин заявлял, что считает себя «морально виновным» в ситуации с незаконной охотой на лося, он признался, что не проверил разрешительные документы. Также он сравнил дело о нелегальной охоте против себя с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди.

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