Стало известно местонахождение Рашкина

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, которому делали плановую операцию на правый глаз, пока находится в больнице, адвокаты только узнали о возбуждении уголовного дела, сообщил секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.

Обухов сообщил, что Рашкин еще в больнице, «адвокаты только узнали про возбуждение дела», передает РИА «Новости».

Ранее в четверг стало известно о возбуждении председателем Следственного комитета (СК) Александром Бастрыкиным уголовного дела против Рашкина о незаконной охоте.

Указанное преступление наказывается либо штрафом до 1 млн рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, Рашкин был лишен депутатской неприкосновенности после задержания по подозрению в незаконной охоте на лося. Перед этим генпрокурор Игорь Краснов обратился к Госдуме с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на депутата.

Краснов обвинил депутата во лжи и заявил, что такой проступок «подрывает авторитет публичной власти, и поэтому недопустим». Краснов подчеркнул, что Рашкин уже дважды публично фактически признал свою причастность к инкриминируемому деянию.