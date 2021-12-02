Навальный выплатил крупный штраф по делу о клевете на ветерана

Алексей Навальный выплатил штраф в 850 тыс. рублей по делу клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Бабушкинского суда Москвы Александру Савельеву.

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«Навальный полностью выплатил штраф», — отметила она.

Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, в котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституции РФ. По итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тыс. рублей при максимуме в 1 млн рублей.

Бабушкинский суд Москвы в конце апреля утвердил штраф. Защита блогера подала кассационную жалобу на приговор, однако дата ее рассмотрения пока не назначена.