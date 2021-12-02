В Крыму назвали точку в признании полуострова Белоруссией

Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец заявил, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко на полуостров станет финальной точкой признания страной российского статуса полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Крым Беларусью де-факто признан еще в 2014 году, теперь осталось поставить финальную точку. И это будет сделано в момент визита Александра Григорьевича в Крым», — заявил Чегринец.

Он отметил, что община неоднократно приглашала Лукашенко в гости. Последний раз — на юбилей белорусского поэта Максима Богдановича, который состоится 9 декабря.

Напомним, что ранее Лукашенко сказал, что Крым де-факто и де-юре является российским, а также заявил о намерении посетить полуостров. По словам президента, он уже несколько раз обсудил с Путиным предстоящую поездку и отметил, что ожидает приглашения от российского коллеги.