В Крыму назвали точку в признании полуострова Белоруссией

Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец заявил, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко на полуостров станет финальной точкой признания страной российского статуса полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.
«Крым Беларусью де-факто признан еще в 2014 году, теперь осталось поставить финальную точку. И это будет сделано в момент визита Александра Григорьевича в Крым», — заявил Чегринец.
Он отметил, что община неоднократно приглашала Лукашенко в гости. Последний раз — на юбилей белорусского поэта Максима Богдановича, который состоится 9 декабря.
Напомним, что ранее Лукашенко сказал, что Крым де-факто и де-юре является российским, а также заявил о намерении посетить полуостров. По словам президента, он уже несколько раз обсудил с Путиным предстоящую поездку и отметил, что ожидает приглашения от российского коллеги.
Президент напомнил, что во время предыдущих визитов всегда приземлялся в Севастополе и знает «каждый метр аэропорта "Бельбек"».