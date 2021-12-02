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14 минут назад

"Ъ": Минздрав России упростит правила получения медотвода от вакцинации

Минздрав России планирует упростить правила получения медицинского отвода от вакцинации против COVID-19. Такую задачу по всей стране должны решить к 1 февраля 2022 года, пишет газета "Коммерсантъ". Как сообщает газета, жители Москвы смогут получать справки уже в текущем году. Их выдачу начнут с четверга, 2 декабря.

Минздрав упростит получение медотвода от вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В столице выдачу медотводов будут осуществлять по новому алгоритму. Власти города первыми откликнулись на поручение Минздрава по формированию цифрового регистра в единой цифровой платформе здравоохранения.

В Москве отработают технологию формирования медотвода и дальнейшей передачи на федеральный уровень. Контроль за выдачей медотводов вводится в стране с 1 февраля следующего года. Регионы должны пересылать данные о наличии у людей противопоказаний к прививке в единый портал госуслуг. Гражданам будут выдавать справки по форме, утвержденной Минздравом.

Как объяснили изданию в столичном депздраве, перечень заболеваний и состояний для медотвода, прописанный в инструкции к вакцинам, невелик: рекомендуется временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях. Также решение о медотводе в отдельных случаях может принять лечащий врач.

Ранее доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о единственном пожизненном медотводе от вакцинации против коронавируса.

Общество,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,Газета "Коммерсантъ",
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