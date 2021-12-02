Мясников обвинил звезд-антипрививочников в убийствах

«Звезды должны думать о своих поклонниках, советуя им подобные вещи. Им верят, потому что мы их любим. Однако они же создали этот кредит доверия совершенно в другой области, в которой не разбираются. Они этим доверием злоупотребляют и убивают нас», — указал медик.