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45 минут назад

Мясников обвинил российских звезд-антипрививочников в убийствах

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что российские звезды шоу-бизнеса, поддерживающие движение антипрививочников, «убивают» россиян. Об этом он заявил в эфире шоу «Полный контакт», передает URA.ru.

Мясников обвинил звезд-антипрививочников в убийствах
Фото: drmyasnikov.rudrmyasnikov.ru

«Звезды должны думать о своих поклонниках, советуя им подобные вещи. Им верят, потому что мы их любим. Однако они же создали этот кредит доверия совершенно в другой области, в которой не разбираются. Они этим доверием злоупотребляют и убивают нас», — указал медик.

Ранее Мясников прокомментировал письмо врачей к звездам-антиваксерам с предложением посетить красную зону ковидной больницы.

«Подобное обращение подразумевает собой, что главврачи все-таки рассматривают их как разумных людей, искренне заблуждающихся. При этом я сомневаюсь, что подобные визиты в реанимации сильно обрадуют главврачей — там тяжело работают и надушенные "туристы" в этой обстановке явно неуместны», — написал доктор.

Общество,Шоу-бизнес,Александр Мясников,РИА Ura.ru,
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