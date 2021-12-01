Доктор Мясников раскритиковал антиваксеров-знаменитостей

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи "Полный контакт" заявил что знаменитости-антипрививочники злоупотребляют доверием людей, так как не разбираются в том, о чем говорят.
"Им же верят, потому что мы же их любим. они же поют, создают прекрасные сценические образы. Но они же создали этот кредит доверия совсем в другой области. Если боксер или боец ММА кого-то стукнет и убьет, его же будут судить как применившего оружие против безоружного. Вот эти люди, на которых ответственность, которым верят, просто верят сердцем, потому что они красивые и гладкие, и мы их любим, они этим доверием злоупотребляют и убивают нас. И с этих людей двойной спрос", - сказал Мясников.
Он сказал, что антиваксеры не приходят к нему и не ведут с ним дискуссии, так как знают его жесткую позицию по этому поводу.
Ранее несколько главврачей написали письмо знаменитостям, выступающим против ограничения прав невакцинированых граждан. Их пригласили на экскурсию по «красным зонам» ковидных госпиталей.
Письмо в частности было адресовано актрисе Марии Шукшиной, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, главе фракции "Справедливая Россия" Сергею Миронову, заместителю председателя Госдумы Петру Толстому, депутату Вячеславу Лысакову, лидеру движения "Суть времени" Сергею Кургиняну, актерам Оскаре Кучере и Егору Бероеву, а также музыкантам Константину Кинчеву, Кате Лель, Наталье Ветлицкой и Юрию Лозе.
Музыкант Юрий Лоза не приехал в «красную зону» инфекционной больницы имени Боткина. Утром Лоза подтвердил, что приедет, но не приехал и перестал отвечать на звонки, пишет РЕН ТВ.
Актриса Мария Шукшина, котораяа тоже не попала в "красную зону", заявила, что не смогла дозвониться до главврача Боткинской больницы. в своем Телеграм-канале она рассказала, что позвонила в приемную. там ей дали телефон горячей линии по коронавирусу. https://t.me/mariashukshina/2844