Доктор Мясников раскритиковал антиваксеров-знаменитостей

"Им же верят, потому что мы же их любим. они же поют, создают прекрасные сценические образы. Но они же создали этот кредит доверия совсем в другой области. Если боксер или боец ММА кого-то стукнет и убьет, его же будут судить как применившего оружие против безоружного. Вот эти люди, на которых ответственность, которым верят, просто верят сердцем, потому что они красивые и гладкие, и мы их любим, они этим доверием злоупотребляют и убивают нас. И с этих людей двойной спрос", - сказал Мясников.