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34 минуты назад

Обнаружено еще одно последствие для здоровья для переболевших COVID-19

Легкие переболевших тяжелой формой COVID-19 могут «состариться» на 25-50%. Об этом рассказал «Ура.ру» главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Обнаружено еще одно последствие для переболевших COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, легкие 50-летнего пациента, переболевшего коронавирусом в стреднетяжелой форме, будут соответствовать физиологическим показателям 60-65-летнего человека.

У некоторых пациентов после COVID-19 может развиться одышка и слабость.

«Из-за дисфункций дыхательной системы усугубляется гипоксия, особенно характерно это для жителей Севера — развивается кислородная задолженность, одышка, слабость и астения», - рассказал Сергей Токарев.

Специалист рекомендовал всем перенесшим коронавирус пройти углубленную диспансеризацию, а по ее результатам – реабилитацию с комплексами дыхательной гимнастики и физиотерапии.

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Как пояснил врач-пульмонолог Сергей Пурясев, возраст «старения» функций легких зависит от степени поражения органов.

«COVID-19 — это поражение сосудистой стенки, сосудистого русла мозга, сердца, легких, в результате чего нарушается кровообращение, а если органам не хватает питательных веществ, кислорода, глюкозы, белков, аминокислот, жиров, естественно, они гибнут и, естественно, происходит старение», - отметил пульмонолог.

Ранее в Американском обществе нефрологов рассказали, что почки переболевших коронавирусом людей могут «стареть на десятилетия». Проблемы с почками могут длиться в течение нескольких месяцев после выздоровления от инфекции и в некоторых случаях приводят к серьезному снижению функции этого органа на протяжении всей жизни.

Общество,Сергей Токарев,
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