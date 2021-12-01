«Мы осиротели»: что говорят о смерти Градского его коллеги и близкие

"Вот я сейчас стою и будто слышу его голос: "Чего стоишь? Поезжай по своим делам", - поделился Агутин. - Тяжело, когда старшие уходят, люди, которые являются истиной, которым можно позвонить".

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Музыкант рассказал, что часто общался со старшим коллегой не только в рамках телепроекта "Голос".

"Под конец [он] часто начал хвалить. Я еще подумал: не к добру. Обычно у него было: "Сделал хорошо, но не расслабляйся", - вспомнил он.

"Это отцы нашей деятельности, которой я занимаюсь всю свою жизнь, - сказал Мазаев. - Градский был очень добрым человеком, несмотря на всю свою резкость. Он был человеком с огромным сердцем, помогал. Мы осиротели".

За полтора часа панихиды цветы к гробу Градского уже возложили более 250 поклонников. Они стали выстраиваться у здания театра заранее, и очередь не сокращается, несмотря на то, что на гражданскую панихиду отведено два часа. После этого траурная процессия двинется на Ваганьковское кладбище столицы.

Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни.

Сотни людей возложили цветы к гробу певца и композитора Александра Градского. Гражданская панихида прошла в среду в основанном им театре "Градский холл".

Поклонники стали выстраиваться у здания театра заранее, уже в первый час гражданской панихиды зал заполнился полностью. Попрощаться с музыкантом пришли многие его коллеги, среди которых Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Сергей Мазаев, Леонид Агутин, Григорий Лепс, Пелагея, а также генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

Ранее было объявлено, что церемония пройдет в частном формате, прессу на нее не приглашали. Однако журналисты также с утра собрались в театре.

В конце церемонии на сцену вышли старшие дети Градского - Мария и Даниил.

"Мы поняли, что мы не одни, какое большое сердце у нашей страны, какие замечательные у нас люди, - обратилась к собравшимся Мария. - Я хочу сказать спасибо каждому человеку, который пришел, подумал о нем, поставил его песню".

"В детстве у нас с Даней была такая причуда - во время концерта выбегать на сцену и сидеть с папой. Сегодня мы опять стоим на сцене, но уже, к сожалению, по другому поводу", - заметила она. Даниил и Мария рассказали о настойчивости и ироничности, бескорыстии и доброте отца. "Он любил отдавать. Он всегда говорил: "Дань, ты отдай больше и получишь в десять крат". Таков был его жизненный принцип", - вспомнил Даниил.

"Можно говорить о нем бесконечно. Он был потрясающим человеком со взрывным характером, но большим сердцем. Мы очень гордимся им", - сказала Мария.

Последними на сцену вышли артисты театра "Градский холл". "Мы постараемся сделать все, чтобы сохранить память Александра Борисовича в этом театре", - пообещали они.

Собравшиеся проводили гроб Градского аплодисментами. Далее траурная процессия двинулась на Ваганьковское кладбище столицы, где будет похоронен музыкант.

Народный артист России скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причина смерти – инфаркт головного мозга (ишемический инсульт). Проводить Александра Градского в последний путь пришла его семья, а также коллеги, друзья и многочисленные поклонники.

Близкие, как могли, успокаивали рыдающую от горя вдову артиста Марину Коташенко. Женщина просто не смогла совладать со своими чувствами и эмоциями во время церемонии прощания с супругом.

К слову, роман Александра Градского и Марины Коташенко длился много лет — у пары двое сыновей. Однако брак они заключили всего за месяц до смерти артиста.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, заявил, что после смерти Александра Градского осталась «творческая жижа». Певец имел в виду калибр исполнителей, которые сейчас выступают на сцене и подают себя как звёзд шоу-бизнеса. Эти слова Лещенко произнёс в ходе своей речи на церемонии прощания с композитором и исполнителем Александром Градским, передаёт журналист NEWS.ru.

Мы потеряли того, кто определял наши нравственные ориентиры. Я мысленно всё время последние дни говорю с Сашей и не могу заставить себя не говорить. С его уходом образовался вакуум и пустота. Не ворчу, но вокруг сегодня творческая жижа, — заявил Лев Лещенко.

Певец добавил, что Градский был примером того, как можно прожить жизнь. Он назвал артиста «глыбой» и «мощнейшей фигурой в отечественной культуре».

Ранее Лев Лещенко, который на протяжении трёх сезонов был наставником в проекте «Голос 60+», признался NEWS.ru, что никогда не согласился бы заменить Александра Градского в красном кресле шоу «Голос».

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на похоронах музыканта Александра Градского заявил, что ему сложно представить неживым «одного из самых живых людей», которых он знал, передаёт StarHit.

«Невозможно представить его, одного из самых живых людей, которых я знал, — неживым. Собственно, неживым он и не является и не будет таким никогда. Это человек, который предъявлял к себе и окружающим самые высокие требования. Все его деяния останутся после него. Так что мы будем плыть на лодке, которую он строил для нас всю жизнь», - попрощался Эрнст.

Российская певица Пелагея (Пелагея Телегина) прокомментировала смерть народного артиста России, музыканта Александра Градского. Она разместила пост на своей странице в Instagram.

Певица опубликовала видеозапись, состоящую из фото с Градским. Она также написала, что музыкант являлся наставником не только в проекте «Голос», но и в жизни.

«Дорогой наш, самый важный, самый главный Наставник. Не в проекте, — в жизни. В том, каким должен быть человек, выбравший музыку и сцену. Порядочный. Принципиальный. Трогательный. Бескомпромиссный. Всегда на стороне Истины и Добра», — высказалась о музыканте певица.

Она добавила, что «удивительный, поднимающий до вершин» голос никогда не стихнет.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким композитора и исполнителя, народного артиста России Александра Градского.

Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Александр Градский был ярким, бесконечно талантливым и неординарным человеком – музыкантом, композитором, певцом. Песни в исполнении мастера, все его проникновенное, пронзительно искреннее творчество отражали дух и настроение эпохи, служили вдохновенным гимном всепобеждающей молодости и любви», — высказался Путин, заверив, что добрая, светлая память о Градском навсегда сохранится в сердцах россиян.

Певица Алла Пугачева пообещала в Instagram помнить своего коллегу по сцене Александра Градского до конца своей жизни.

«Как молоды мы были, как верили в себя. Прощай, Александр. Пока жива, буду помнить тебя», — попрощалась Пугачева.

Певица Полина Гагарина в своем аккаунте в Instagram выразила соболезнования родным и близким Александра Градского, который ушел из жизни в ночь на 28 ноября.