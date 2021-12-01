Развеян ключевой миф Великой Отечественной войны

Маршал Советского Союза Георгий Жуков не был «сталинским мясником» и войска нацистской Германии трупами не заваливал, рассказал NEWS.ru главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), историк Сергей Соловьёв. Он отметил, что подобные мифы распространились в 80-90-х годах, когда жители СССР стали узнавать о «теневых моментах» Великой Отечественной войны, причем прежде всего от журналистов, а не историков. 1 декабря исполняется 125 лет со дня рождения Георгия Жукова.

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Эксперт подчеркнул, что версия о победе СССР исключительно благодаря человеческим ресурсам также не выдерживает никакой критики, учитывая специфику противостояния не только Германии и СССР, но и особенности всей Второй мировой войны: это была война экономик, техники, социально-политических систем.

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Советский официоз скрывал проблемные аспекты войны: катастрофическое начало, плен, коллаборационизм, потери, — серьёзные попытки обсуждать эти вопросы не допускались и подавлялись А когда об этом стало говорить можно, то многие люди стали верить просто в мифы с обратным знаком. В том числе и в миф «трупами завалили», — заявил Соловьёв.

Возвращаясь к фигуре Жукова, собеседник напомнил, что полководческая звезда советского военачальника взошла во время боёв при Халхин-Голе в 1939-м, когда советско-монгольские войска разбили соединения милитаристской Японии.

Соловьёв добавил, что кампания началась для СССР неблагоприятно, силы сторон были примерно равны, так что о «заваливании трупами» речи идти не могло — необходимо было принимать оперативные решения, используя все имеющиеся ресурсы.

Что касается Великой Отечественной, то Жуков проявил себя как человек решительный, готовый использовать все возможности, быстро принимая решения и хорошо ориентируясь в обстановке. Решения Жукова во время обороны Москвы, во время контрнаступления под Москвой приводили не к большим, а к меньшим потерям, чем у других командующих фронтами. Так было и во время штурма Берлина, который часто ставят Жукову в вину, — рассказал Соловьёв.

Он подчеркнул, что Берлин немцы обороняли изо всех сил, стянув к столице гитлеровской Германии отборные части Вермахта и СС. Кроме того, взятие такого укреплённого города и подступов к нему, «как бы это цинично не звучало», закономерно не могло пройти без больших потерь.

Быстрое взятие Берлина было важно не только политически (тот союзник по антигитлеровской коалиции, кто брал Берлин, оказывался в наиболее выгодном положении в будущих переговорах о послевоенном устройстве Европы), но и с военной точки зрения. Пока не был взят Берлин, нацисты были готовы продолжать войну, — считает Соловьёв.

Историк добавил, что у Жукова были и неудачи, например, во время обороны Ленинграда в 1941-м, или при операции «Марс» под Ржевом в конце 1942-го. Но успешных решений, которые сохранили большое количество жизней, было больше, подчеркнул Соловьёв. Эксперт отметил, что Жукову также приписывается много мифических фраз, иллюстрирующих его «кровавость», например, в связи с потерями: «бабы новых нарожают», а на самом деле — это просто выдумка журналиста. Соловьёв также опроверг версию «считающего себя историком» Бориса Соколова о потерях СССР в Великой Отечественной, превышающих 42 млн человек, 25-27 млн из которых приходится на потери Красной армии. Соловьёв отметил, что соотношение потерь РККА и Вермахта не может превышать 2 к 1.

Потери в 27 млн человек — более реальная цифра. На начальном этапе войны были проблемы с подсчётом убитых. Официально соотношение 1,3 к 1, то есть СССР потерял в 1,3 раза больше нацисткой Германии. Скорее всего, показатели сильно занижены, но вряд ли превысят 2 к 1, — подытожил Соловьёв.