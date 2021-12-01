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1 час назад

В центре Гамалеи заявили о необходимости еще одной дозы вакцины для части людей

Людям, у которых снижен иммунитет, может понадобиться дополнительная доза вакцины от коронавируса. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин, передает ТАСС.

В центре Гамалеи заявили о необходимости еще одной дозы вакцины для части людей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он объяснил, что бустерную дозу можно ввести после вакцинации двумя компонентами «Спутника V».

«И мы сейчас эту схему продвигаем, для того, чтобы защитить ВИЧ-инфицированных и минимизировать вероятность, что именно ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для дальнейшей эволюции», — заявил Гущин.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках повторной вакцинации при омикрон-штамме.

Назван способ уговорить антипрививочников на вакцинацию

По его словам, сокращение сроков из-за нового варианта вируса не планируется, так как вакцина дает больший спектр антител, чем другие препараты от коронавируса.

Общество,Владимир Гущин,Александр Гинцбург,ИТАР-ТАСС,
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