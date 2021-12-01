Названа самая непунктуальная авиакомпания России

«Уральские авиалинии» по итогам октября признали самой непунктуальной авиакомпанией России и одной из самых часто опаздывающих в мире. Как сообщает «Ъ», об этом стало известно из исследования британского агентства авиастатистики OAG.

Отмечается, что в октябре российский перевозчик смог вовремя выполнить лишь 52,5% всех рейсов — у «Уральских авиалиний» более чем на 15 минут задерживается каждый второй самолет. При этом статистика компании улучшилась по сравнению с сентябрем — тогда по расписанию удалось отправить лишь 28% рейсов. Еще хуже показатель был в августе — 25%.

Другие перевозчики показали следующие результаты: «пунктуальность» рейсов «Аэрофлота» составила 91%, «Победы» — 86%, «России» — 82%, S7 — 83%, Utair — 80%, Smartavia — 90%, Red Wings — 91%.