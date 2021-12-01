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1 час назад

Названа самая непунктуальная авиакомпания России

«Уральские авиалинии» по итогам октября признали самой непунктуальной авиакомпанией России и одной из самых часто опаздывающих в мире. Как сообщает «Ъ», об этом стало известно из исследования британского агентства авиастатистики OAG.

Названа самая непунктуальная авиакомпания России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что в октябре российский перевозчик смог вовремя выполнить лишь 52,5% всех рейсов — у «Уральских авиалиний» более чем на 15 минут задерживается каждый второй самолет. При этом статистика компании улучшилась по сравнению с сентябрем — тогда по расписанию удалось отправить лишь 28% рейсов. Еще хуже показатель был в августе — 25%.

Другие перевозчики показали следующие результаты: «пунктуальность» рейсов «Аэрофлота» составила 91%, «Победы» — 86%, «России» — 82%, S7 — 83%, Utair — 80%, Smartavia — 90%, Red Wings — 91%.

Также в исследовании отметили, что в октябре Azur Air резко ухудшила свои показатели, выполнив своевременно менее половины полетов. Отмечалось, что это произошло из-за переориентации летной программы на египетские курорты, где осенью аэропорты не справлялись с обслуживанием.

Общество,Уральские авиалинии,АК S7,ЮТэйр,Red Wings,Аэрофлот,
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