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33 минуты назад

В России появилось такси для антипрививочников

После введения в Татарстане системы QR-кодов на общественном транспорте в столице региона появилось так называемое народное такси. В специальных сообществах отказавшиеся от вакцинации люди ищут попутки, чтобы доехать до дома, института или работы, сообщает «Газета.ру».

В России появилось такси для антипрививочников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на улице останавливаются и случайные проезжие машины по специальному «сигналу» — поднятая рука и маска на ней. Однако, по словам экспертов, такая «партизанская» услуга в итоге может обернуться против самих же пользователей.

О появлении в городе такси для антиваксеров рассказал житель Казани Марат (фамилия не называется). Он рассказал, что после введения обязательных QR-кодов для проезда в общественном транспорте многие сочувствующие водители стали подвозить тех, кого не пускают в автобус или метро.

«Очень быстро все перешло в интернет: появились чаты в Telegram, где автомобилисты стали указывать маршрут своей поездки, а пассажиры – договариваться с ними о времени и месте встречи», — поделился местный житель.

Судя по названиям, каждый чат относится к определенному району города. В среднем аудитория каждого такого сообщества находится в диапазоне от 100 до 11 тыс. человек.

Отмечается, что такие чаты сейчас есть в каждом районе города. За день в каждый из них поступает по 200-300 сообщений.

«Еще до введения запретов в автобус утром было не войти, теперь они ходят полупустые. Кондукторы уже не столь активно требуют предъявить QR-код — просто спрашивают, есть он или нет. Чаще всего верят на слово», — добавил житель Казани.

Общество,Газета.Ru,
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