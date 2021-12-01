Опубликовано видео с церемонии прощания с Александром Градским

Церемония прощания с певцом Александром Градским проходит в театре «Градский холл». Соответствующие кадры появились в распоряжении Telegram-канала «RT на русском». После гражданской панихиды народного артиста похоронят на Ваганьковском кладбище.

26 ноября стало известно, что Градский был госпитализирован с подозрением на инсульт, он скончался в больнице 28 ноября. Мэтру было 72 года.