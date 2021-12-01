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50 минут назад

Очередь из поклонников Градского выстроилась перед его театром в день похорон

Несколько десятков человек выстроились в очередь у театра «Градский Холл», чтобы проститься с известным композитором Александром Градским, скончавшимся 28 ноября.

Очередь выстроилась перед театром в день похорон Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Церемония прощания с наставником музыкального проекта «Голoс» началась около 10:00 по московскому времени. Родственники покойного артиста запретили прессе снимать на траурной церемонии. При этом поклонники могут прийти в театр и проводить исполнителя в последний путь.

Возле «Градский Холл» выстроилась очередь из нескольких десятков поклонников, которые в разговоре с прессой и друг другом делятся воспоминаниями об артисте. Москвичи стоят с огромными букетов цветов на улице.

Александр Градский незадолго до смерти попал в больницу с подозрением на инсульт. Врачи боролись за жизнь исполнителя до последнего, но спасти его не удалось. Сердце Градского остановилось 28 ноября. Певцу было 72 года. Его похоронят на Ваганьковском кладбище.

Общество,Александр Градский,
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