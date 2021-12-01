Очередь выстроилась перед театром в день похорон Градского

Несколько десятков человек выстроились в очередь у театра «Градский Холл», чтобы проститься с известным композитором Александром Градским, скончавшимся 28 ноября.

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Церемония прощания с наставником музыкального проекта «Голoс» началась около 10:00 по московскому времени. Родственники покойного артиста запретили прессе снимать на траурной церемонии. При этом поклонники могут прийти в театр и проводить исполнителя в последний путь.

Возле «Градский Холл» выстроилась очередь из нескольких десятков поклонников, которые в разговоре с прессой и друг другом делятся воспоминаниями об артисте. Москвичи стоят с огромными букетов цветов на улице.