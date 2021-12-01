Пока вы в маске: штамм «омикрон» поставил под угрозу эффективность вакцин

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Эксперт: омикрон-штамм коронавируса может значительно снизить эффективность вакцин

Новый штамм коронавируса "омикрон" может значительно снизить эффективность существующих вакцин. Об этом заявил в среду один из ведущих микробиологов Гонконгского университета Келвин То, который принимал участие в выделении образцов омикрон-штамма. "Этот конкретный штамм обладает всеми характеристиками предыдущих мутаций, даже больше. Поэтому я считаю, что существующие вакцины не будут столь же эффективными, но насколько, пока трудно предсказать", - приводит слова специалиста газета South China Morning Post. "Пока сложно говорить о том, могут ли вакцины оказаться полностью неэффективными или же их эффективность снизится на 20% или, скажем, на 40%", - добавил он. Эксперт пояснил, что на изучение свойств омикрон-штамма потребуется несколько недель.

Роспотребнадзор решил сократить срок действия ПЦР-тестов до 48 часов из-за "омикрона"

Роспотребнадзор принял решение ограничить срок действия отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов, заявила глава ведомства Анна Попова в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24". По ее словам, подобная мера необходима из-за особенностей "омикрон"-штамма вируса. "С учетом особенностей нового штамма "омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48", - заявила главный санитарный врач России.

В Европе заявили о необходимости признать российские COVID-сертификамы

Бывший мэр Риги, депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков заявил, что сертификаты граждан, вакцинированных от COVID-19 российским «Спутником V», следует признать в Евросоюзе, а сертификаты привитых Pfizer или Moderna — в России, написал он в Facebook. «ЕС, Россия и Китай должны взаимно признать вакцины. Сертификаты со “Спутником” должны работать в ЕС, а с тем же Pfizer или Moderna — в России. Нельзя допустить нового закрытия границ», — призвал Ушаков.

Диетолог рассказала об опасности «зеленой пищи» после COVID-19

Одним из последствий коронавируса является повышение риска возникновения тромбов, а неправильное питание может лишь усугубить ситуацию. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова. При этом специалист назвала продукты, которые необходимо исключить из рациона, чтобы уменьшить опасность. Она напомнила, что пациентам, переболевшим COVID-19, часто назначают разжижающие кровь препараты, или антикоагулянты. При этом, предупредила Залетова, некоторые продукты питания могут ослаблять действие таких лекарств. «Зелень содержит много витамина K, что может частично подавлять работу некоторых антикоагулянтов на основе активного вещества варфарин. Когда мы назначаем этот препарат, мы даем рекомендацию исключать либо равномерно распределять зеленые продукты в рационе. Укроп и петрушку часто используют, поэтому мы на них особо обращаем внимание», - объяснила диетолог в беседе с радио Sputnik.

Биолог описала течение болезни при заражении сразу двумя штаммами коронавируса