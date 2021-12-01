Названа роковая ошибка Градского

Композитор Александр Градский принял предложение стать наставником в десятом сезоне шоу «Голос» на Первом Канале, что стало для него роковой ошибкой. Об этом заявил друг музыканта, журналист Андрей Караулов на своем YouTube-канале.

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Караулов отметил, что глубоко переживает смерть артиста, с которым дружил долгие люди. По мнению журналиста, Градский сам довел себя до гибели: после того, как артист перенес коронавирус и сломал ногу в нескольких местах, он все равно согласился участвовать в съемках десятого сезона «Голос».

«"Голос" — проект, который дал ему все, а в итоге забрал у него жизнь. В последнем "Голосе" Саша не мог обидеть Костю Эрнста и поехал в "Останкино" на кровати», — отметил Караулов.

После COVID-19 Градский собирался похудеть, однако это ему не удалось. Кроме того, даже успешная операция на ноге не позволила ему снова начать стоять.

«Когда у него стала путаться речь, когда ему совсем стало плохо в "Останкино", он не позволял вызвать врачей. Только когда впал в беспамятство, сиделка, которую ему нашла бывшая жена, вызвала скорую», — описал друг Градского состояние композитора после инсульта.