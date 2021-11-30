Благотворительная кампания "Забери друга из приюта" стартовала в Москве во вторник

Всероссийская благотворительная кампания "Забери друга из приюта" и одноименный фотопроект торжественно стартовали в "Особняке на Волхонке" в Москве во вторник. Героями фотопроекта стали 40 отечественных звезд культуры и спорта: актриса Рената Литвинова, футбольный тренер Леонид Слуцкий, телеведущая Екатерина Андреева, рок-певица Юлия Чичерина, певец Дима Билан и другие, передает корреспондент ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню домашних животных, который отмечается ежегодно 30 ноября. Кампания "Забери друга из приюта" реализуется по инициативе комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды и запущена в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина о разработке и проведении просветительских программ по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным. Целью кампании является популяризация гуманного отношения к животным во всех регионах России.

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"Благодаря объединению усилий многих активистов, многих селебрити, известных людей, лидеров мнений, власти, бизнеса, нам сегодня удалось здесь собраться и увидеть все то, что мы здесь видим, - эти прекрасные работы. <...> Несколько месяцев назад мы собрались и договорились, что мы сделаем все, чтобы изменить ситуацию в России", - председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина на церемонии.

Авторами проекта стали Шаройкина, дизайнер Лана Таккори, директор по СМИ Московского общества защиты животных Ольга Паккина, PR-специалист ряда брендов Mercury Екатерина Копытина.

Литвинова приняла участие в фотопроекте со своим "котом-подкидышем" Эркюлем. "Все мои коты - подкидыши. Эркюля нашли под дверью одного загородного дома - люди просто уехали и оставили его на улице. Нашла моя приятельница-фотограф. <...> И вот теперь Эркюль живет со мной. Полюбил висеть на шторах и, видимо из страха остаться голодным, ест тайком из тарелок гречку и даже семечки. Но когда-нибудь он позабудет о том голодном брошенном периоде", - рассказала она.

Экономист и публицист Ирина Хакамада, которая также приняла участие в проекте со своей "уличной дворнягой" считает, что поддержка бездомных животных - это долг человека. "Заскучав по животным, я приняла решение взять из приюта кота, но ко мне притулилась уличная дворняга - шикарный пес, которого я обожаю. Я считаю, что поддерживать животных необходимо. Надо спасать их. И проект "Забери друга из приюта" очень гуманный и достойный, потому что не дает животным страдать. Все-таки все мы живем на этой Земле, все нуждаемся в сочувствии и заботе", - рассказала она.

Стать добрее и поменять культуру отношения к бездомным животным

Актер Леонид Ярмольник, который также принял участие в фотопроекте, считает, что забота о бездомных животных - это вопрос совести. "То, что мы до сих пор не можем цивилизованно решить проблему бездомных животных - это проблема не животных, а людей. Давайте постараемся делом доказать, что у нас есть сердце и совесть. И тогда, я надеюсь, наши дети будут добрее и счастливее нас", - заявил актер.

Телеведущая Елена Летучая поделилась, что рада стать частью такого проекта и считает, что нам необходимо научиться понимать животных.