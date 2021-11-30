Роспотребнадзор объявил о введении обязательного карантина для части россиян

Россия вводит обязательный двухнедельный карантин для въезжающих из стран, где обнаружен штамм коронавируса «омикрон». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

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«Мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении», - заявила Попова.

Она отметила, что с большинством стран, где выявлены случаи заражения «омикрон»-штаммом, Россия не возобновляла регулярное авиасообщение, поэтому поехавшие туда россияне «находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам не посещать высокорисковые регионы».

Из-за особенностей штамма «омикрон» также сократится срок действия ПЦР теста – с 72 до 48 часов.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в середине ноября в ЮАР и Ботсване, единичные случаи заражения зафиксированы в Израиле и Гонконге.

Согласно начальным данным исследований, проведенных в ЮАР, установлено, что новый штамм обладает 50 мутациями. Из них 34 находятся в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека и может частично обходить вакцинный иммунитет.