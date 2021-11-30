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1 час назад

В России вводят обязательный карантин для части граждан

Россия вводит обязательный двухнедельный карантин для въезжающих из стран, где обнаружен штамм коронавируса «омикрон». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

Роспотребнадзор объявил о введении обязательного карантина для части россиян
Фото: ТАССТАСС

«Мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении», - заявила Попова.

Она отметила, что с большинством стран, где выявлены случаи заражения «омикрон»-штаммом, Россия не возобновляла регулярное авиасообщение, поэтому поехавшие туда россияне «находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам не посещать высокорисковые регионы».

Из-за особенностей штамма «омикрон» также сократится срок действия ПЦР теста – с 72 до 48 часов.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в середине ноября в ЮАР и Ботсване, единичные случаи заражения зафиксированы в Израиле и Гонконге.

Россиян предупредили о новом пути передачи COVID-19

Согласно начальным данным исследований, проведенных в ЮАР, установлено, что новый штамм обладает 50 мутациями. Из них 34 находятся в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека и может частично обходить вакцинный иммунитет.

Из-за нового «омикрон»-штамма Россия с 28 ноября ограничила въезд для граждан ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,Интерфакс,
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