В России решили изменить срок действия ПЦР-тестов

«Пока случаев заражения им в России не обнаружено, однако его распространение и трансмиссивность очень высоки. В связи с этим нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов. В аэропортах также организовано бесплатное тестирование прибывающих из рисковых стран, прежде всего из ЮАР и сопредельных с ней стран», — отметила глава Роспотребнадзора.