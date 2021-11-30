В России решили изменить срок действия ПЦР-тестов

Роспотребнадзор принял решение сократить срок действия ПЦР-теста на COVID-19 с 72 до 48 часов. Такое заявление сделала глава ведомства Анна Попова в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом. Видеофрагменты ее речи опубликовал Telegram-канал правительства России.
По словам Поповой, данная мера вводится на фоне распространения нового «омикрон»-штамма вируса.
«Пока случаев заражения им в России не обнаружено, однако его распространение и трансмиссивность очень высоки. В связи с этим нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов. В аэропортах также организовано бесплатное тестирование прибывающих из рисковых стран, прежде всего из ЮАР и сопредельных с ней стран», — отметила глава Роспотребнадзора.
Попова добавила, что современные тест-системы позволяют выявить не только наличие заболевания, но и штамм, которым заражен человек.
По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 8%. По сравнению с началом ноября — на 16%. Больше всего случаев заражения по-прежнему выявляют среди лиц старше 65 лет.
За сутки в России зарегистрировали 32648 новых пациентов с COVID-19, полностью выздоровело — 33442 человек, скончалось — 1229.