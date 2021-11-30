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30 минут назад

Россиян могут лишить безлимитного интернета

Мобильные операторы могут начать отключать безлимитный интернет у абонентов с середины 2022 года, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Россиян могут лишить безлимитного интернета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее операторы «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов. Пока отсутствие возможности подключить безлимитный тариф не распространяется на действующих абонентов актуальных тарифов.

Эксперт Эльдар Муртазин в комментарии Daily Moscow заявил, что в будущем операторы могут отправить в архив тарифные планы с безлимитным интернетом, так что этой опции лишатся и действующие абоненты. Начало антибезлимитной кампании Муртазин прогнозирует на середину следующего года.

«В целом, проблема затрагивает небольшое число россиян, потому что большая часть людей пользуется трафиком в достаточно щадящем режиме, то есть это не больше 20 гигабайт для 80% всех пользователей», - отметил эксперт.

В России снизилась скорость мобильного интернета

Общество,Эльдар Муртазин,Вымпелком,Мегафон,Tele2,
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