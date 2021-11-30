Россиян могут лишить безлимитного интернета

Мобильные операторы могут начать отключать безлимитный интернет у абонентов с середины 2022 года, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин .

Ранее операторы «Вымпелком» , «МегаФон» и Tele2 отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов. Пока отсутствие возможности подключить безлимитный тариф не распространяется на действующих абонентов актуальных тарифов.

Эксперт Эльдар Муртазин в комментарии Daily Moscow заявил, что в будущем операторы могут отправить в архив тарифные планы с безлимитным интернетом, так что этой опции лишатся и действующие абоненты. Начало антибезлимитной кампании Муртазин прогнозирует на середину следующего года.