Россиян могут лишить безлимитного интернета

Мобильные операторы могут начать отключать безлимитный интернет у абонентов с середины 2022 года, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее операторы «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов. Пока отсутствие возможности подключить безлимитный тариф не распространяется на действующих абонентов актуальных тарифов.
Эксперт Эльдар Муртазин в комментарии Daily Moscow заявил, что в будущем операторы могут отправить в архив тарифные планы с безлимитным интернетом, так что этой опции лишатся и действующие абоненты. Начало антибезлимитной кампании Муртазин прогнозирует на середину следующего года.
«В целом, проблема затрагивает небольшое число россиян, потому что большая часть людей пользуется трафиком в достаточно щадящем режиме, то есть это не больше 20 гигабайт для 80% всех пользователей», - отметил эксперт.