При «Дельта»-штамме основным путем передачи COVID-19 стал воздушно-пылевой (аэрозольный), когда частицы переносятся на большие расстояния, в частности — через систему вентиляции. Об этом в беседе с URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Сейчас на первое место вышел воздушно-пылевой путь распространения вируса. При „Дельта“-штамме выделяется значительно больше вирусных частиц, следовательно, становится выше концентрация, появляется возможность перемещения без водяных капелек, зависания в воздухе на несколько часов, передачи через вентиляцию. Поэтому помещения нужно проветривать, то есть открывать окна, где возможно, благодаря чему произойдет резкое снижение концентрации вируса», — объяснил Николай Крючков.

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По словам иммунолога, в целом COVID-19 имеет три пути распространения.

«Существуют три основные пути передачи инфекции: самый главный воздушно-капельный, воздушно-пылевой и контактный через поверхности. С учетом модификации вируса эти пути могут перераспределяться», — подчеркнул Крючков.

В беседе с URA.RU врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов добавил, что заразиться COVID-19 через систему вентиляции возможно, в первую очередь, в случае ее поломки.

«Если система вентиляции функционирует неадекватно, в ней нет фильтров, то в ней может оказаться любой штамм и, безусловно, возможно заражение», — заявил он.

Встреча двух штаммов COVID-19 в одном организме может привести к созданию нового комбинированного варианта. Об этом в беседе с URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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«Встреча двух штаммов — „Дельты“ и „Омикрона“, — опасна с эпидемической точки зрения, потому что создаются комбинированные варианты одного и второго, то есть могут появиться новые мутации. Не скажу, что они будут обязательно опасными, но в организме они образуются», — объяснил Николай Крючков.

По словам иммунолога, вероятность встречи двух штаммов в одном организме зависит от пути распространения появившейся мутации.

«Если за ограниченное время один штамм вытеснит другой, то естественно, встреча произойдет. Но неизвестно, как в России пойдет вытеснение, настолько ли быстро, как в ЮАР, поэтому может произойти так, что будет доминировать „Дельта“ и будет мало „Омикрона“, либо „Омикрон“ вытеснит „Дельту“, и будет мало „Дельты“, тогда встреча будет маловероятной», — подчеркнул Крючков.

В беседе с URA.RU врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов согласился с тем, что вероятность встречи двух штаммов зависит от коэффициента распространения возбудителей.

«Заразиться несколькими штаммами можно, но, как правило, они конкурируют между собой и мы не знаем, как поведет себя „Омикрон“. „Дельта“-штамм, в свое время, не дал размножиться „Бета“-штамму, который также вышел из ЮАР. Он оказался шустрее и вытеснил всех остальных», — подытожил спикер.

Научно-исследовательский институт электронных приборов холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) завершил технологическую подготовку к серийному производству высокопроизводительных настенных устройств очистки воздуха для борьбы с патогенной микрофлорой, в том числе вирусом COVID-19, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Новые устройства имеют турборежим очистки воздуха, производительность которого на 50% превышает уже выпускаемый в НИИЭП рециркулятор-облучатель потолочного крепления. Инженеры института добились увеличения скорости очистки воздуха, применив более эффективную систему рециркуляции с сохранением бактерицидного эффекта, сообщает официальный сайт Ростеха.

«НИИЭП завершил технологическую подготовку к серийному производству настенных приборов очистки воздуха, предназначенных для применения в административных и производственных помещениях. Первая партия бактерицидных устройств успешно прошла испытания на рабочих площадках и в научных лабораториях института. Ведется работа по заключению контрактов на поставку новых устройств для борьбы с COVID-19», – отметил генеральный директор НИИЭП Сергей Жиров.

Рециркуляторы нового типа созданы в соответствии с международными нормативами по безопасности. Новое устройство НИИЭП способно очищать более 300 кубометров воздуха в час, что на 100 кубометров превышает ранее достигнутые параметры аналогичных приборов первого поколения.

Британские ученые доказали, что ношение масок является исключительной по своей эффективности мерой предосторожности от заражения коронавирусной инфекцией. Подобная мера снижает заболеваемость на 53%, отметили специалисты.

Ученые провели анализ предыдущих научных работ и определили общую эффективность общественных мер по профилактике распространения инфекции. Анализ состоял из восьми научных исследований. В частности, мытье рук, ношение масок, социальное дистанцирование, передает British Medical Journal.

Было проведено 72 исследования. По словам ученых, 35 из них оценивали эффективность отдельных мер, а 37 - эффективность в совокупности. Из-за неоднородности данных не удалось в полной мере оценить такие меры, как карантин, локдауны, закрытие границ.

Предотвратить распространение нового штамма коронавируса омикрон невозможно, а принятые меры направлены лишь на максимально длительное сдерживание нового варианта COVID-19. Об этом заявил представитель пресс-службы Европейской Комиссии (ЕК) Эрик Мамер, передает РИА Новости.

«Определенные меры нужно было предпринять не для того, чтобы не пустить вирус в Европу или в другие части света. Я думаю, все понимают, что это невозможно, но чтобы максимально замедлить его распространение и дать европейским органам здравоохранения и нашим поставщикам вакцин время адаптироваться», — признали в Еврокомиссии.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал усилить контроль за распространением омикрон-штамма, чтобы не позволить миру «закрыться» и вновь прервать экономическое взаимодействие.

«Я призываю правительства всех стран рассмотреть возможность дополнительного тестирования путешествующих, наряду с другими возможными и эффективными мерами», — заявил генсек.