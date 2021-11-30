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44 минуты назад

На большие расстояния: россиян предупредили о новом пути передачи COVID-19

При «Дельта»-штамме основным путем передачи COVID-19 стал воздушно-пылевой (аэрозольный), когда частицы переносятся на большие расстояния, в частности — через систему вентиляции. Об этом в беседе с URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Сейчас на первое место вышел воздушно-пылевой путь распространения вируса. При „Дельта“-штамме выделяется значительно больше вирусных частиц, следовательно, становится выше концентрация, появляется возможность перемещения без водяных капелек, зависания в воздухе на несколько часов, передачи через вентиляцию. Поэтому помещения нужно проветривать, то есть открывать окна, где возможно, благодаря чему произойдет резкое снижение концентрации вируса», — объяснил Николай Крючков.

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По словам иммунолога, в целом COVID-19 имеет три пути распространения.

«Существуют три основные пути передачи инфекции: самый главный воздушно-капельный, воздушно-пылевой и контактный через поверхности. С учетом модификации вируса эти пути могут перераспределяться», — подчеркнул Крючков.

В беседе с URA.RU врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов добавил, что заразиться COVID-19 через систему вентиляции возможно, в первую очередь, в случае ее поломки.

«Если система вентиляции функционирует неадекватно, в ней нет фильтров, то в ней может оказаться любой штамм и, безусловно, возможно заражение», — заявил он.

Иммунолог заявил о слиянии двух штаммов COVID в один гибридный

Встреча двух штаммов COVID-19 в одном организме может привести к созданию нового комбинированного варианта. Об этом в беседе с URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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«Встреча двух штаммов — „Дельты“ и „Омикрона“, — опасна с эпидемической точки зрения, потому что создаются комбинированные варианты одного и второго, то есть могут появиться новые мутации. Не скажу, что они будут обязательно опасными, но в организме они образуются», — объяснил Николай Крючков.

По словам иммунолога, вероятность встречи двух штаммов в одном организме зависит от пути распространения появившейся мутации.

«Если за ограниченное время один штамм вытеснит другой, то естественно, встреча произойдет. Но неизвестно, как в России пойдет вытеснение, настолько ли быстро, как в ЮАР, поэтому может произойти так, что будет доминировать „Дельта“ и будет мало „Омикрона“, либо „Омикрон“ вытеснит „Дельту“, и будет мало „Дельты“, тогда встреча будет маловероятной», — подчеркнул Крючков.

В беседе с URA.RU врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов согласился с тем, что вероятность встречи двух штаммов зависит от коэффициента распространения возбудителей.

«Заразиться несколькими штаммами можно, но, как правило, они конкурируют между собой и мы не знаем, как поведет себя „Омикрон“. „Дельта“-штамм, в свое время, не дал размножиться „Бета“-штамму, который также вышел из ЮАР. Он оказался шустрее и вытеснил всех остальных», — подытожил спикер.

Ростех освоил серийное производство нового прибора для борьбы с COVID-19

Научно-исследовательский институт электронных приборов холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) завершил технологическую подготовку к серийному производству высокопроизводительных настенных устройств очистки воздуха для борьбы с патогенной микрофлорой, в том числе вирусом COVID-19, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Новые устройства имеют турборежим очистки воздуха, производительность которого на 50% превышает уже выпускаемый в НИИЭП рециркулятор-облучатель потолочного крепления. Инженеры института добились увеличения скорости очистки воздуха, применив более эффективную систему рециркуляции с сохранением бактерицидного эффекта, сообщает официальный сайт Ростеха.

«НИИЭП завершил технологическую подготовку к серийному производству настенных приборов очистки воздуха, предназначенных для применения в административных и производственных помещениях. Первая партия бактерицидных устройств успешно прошла испытания на рабочих площадках и в научных лабораториях института. Ведется работа по заключению контрактов на поставку новых устройств для борьбы с COVID-19», – отметил генеральный директор НИИЭП Сергей Жиров.

Рециркуляторы нового типа созданы в соответствии с международными нормативами по безопасности. Новое устройство НИИЭП способно очищать более 300 кубометров воздуха в час, что на 100 кубометров превышает ранее достигнутые параметры аналогичных приборов первого поколения.

Ученые оценили эффективность масок в борьбе с COVID-19

Британские ученые доказали, что ношение масок является исключительной по своей эффективности мерой предосторожности от заражения коронавирусной инфекцией. Подобная мера снижает заболеваемость на 53%, отметили специалисты.

Ученые провели анализ предыдущих научных работ и определили общую эффективность общественных мер по профилактике распространения инфекции. Анализ состоял из восьми научных исследований. В частности, мытье рук, ношение масок, социальное дистанцирование, передает British Medical Journal.

Было проведено 72 исследования. По словам ученых, 35 из них оценивали эффективность отдельных мер, а 37 - эффективность в совокупности. Из-за неоднородности данных не удалось в полной мере оценить такие меры, как карантин, локдауны, закрытие границ.

В ЕК признали невозможность предотвращения распространения омикрон-штамма

Предотвратить распространение нового штамма коронавируса омикрон невозможно, а принятые меры направлены лишь на максимально длительное сдерживание нового варианта COVID-19. Об этом заявил представитель пресс-службы Европейской Комиссии (ЕК) Эрик Мамер, передает РИА Новости.

«Определенные меры нужно было предпринять не для того, чтобы не пустить вирус в Европу или в другие части света. Я думаю, все понимают, что это невозможно, но чтобы максимально замедлить его распространение и дать европейским органам здравоохранения и нашим поставщикам вакцин время адаптироваться», — признали в Еврокомиссии.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал усилить контроль за распространением омикрон-штамма, чтобы не позволить миру «закрыться» и вновь прервать экономическое взаимодействие.

«Я призываю правительства всех стран рассмотреть возможность дополнительного тестирования путешествующих, наряду с другими возможными и эффективными мерами», — заявил генсек.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.

Общество,Антониу Гутерриш,Николай Крючков,Технодинамика,ВОЗ,Еврокомиссия,ООН,РИА Новости,
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