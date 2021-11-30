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1 час назад

Министр туризма Крыма испугался 3-х звездочного отеля

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко опешил от отеля, которому присудили три звезды. Госслужащий разместил фотографии гостиницы у себя на странице в Facebook.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко опешил от отеля, которому присудили три звезды
1/7 Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко опешил от отеля, которому присудили три звезды
Фото: Facebook\vadim.volchenko.92
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Госслужащий разместил фотографии гостиницы у себя на странице в Facebook
2/7 Госслужащий разместил фотографии гостиницы у себя на странице в Facebook
Фото: Facebook\vadim.volchenko.92
«Размещу пока здесь несколько фотографий, не самых страшных, надеюсь не разлетится по стране, но прятать голову в песок тоже не будем»
3/7 «Размещу пока здесь несколько фотографий, не самых страшных, надеюсь не разлетится по стране, но прятать голову в песок тоже не будем»
Фото: Facebook\vadim.volchenko.92
«Факты есть и стыдно, но больше разбирает злость как наши псевдо-эксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты 3 звёзды?! Сколько стоит так ослепнуть?» - посетовал Волченко
4/7 «Факты есть и стыдно, но больше разбирает злость как наши псевдо-эксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты 3 звёзды?! Сколько стоит так ослепнуть?» - посетовал Волченко
Фото: Facebook\vadim.volchenko.92
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Министр пообещал представить к ответственности людей, из-за которых Крым несет такие имидживые потери. Об этом сообщает Lenta.ru.
5/7 Министр пообещал представить к ответственности людей, из-за которых Крым несет такие имидживые потери. Об этом сообщает Lenta.ru.
Фото: Facebook\vadim.volchenko.92
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«Размещу пока здесь несколько фотографий, не самых страшных, надеюсь не разлетится по стране, но прятать голову в песок тоже не будем. Факты есть и стыдно, но больше разбирает злость как наши псевдо-эксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты 3 звёзды?! Сколько стоит так ослепнуть?» - посетовал Волченко.

Министр пообещал представить к ответственности людей, из-за которых Крым несет такие имидживые потери. Об этом сообщает Lenta.ru.

Общество,Фото,Вадим Волченко,
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