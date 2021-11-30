Министр туризма Крыма испугался 3-х звездочного отеля

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко опешил от отеля, которому присудили три звезды. Госслужащий разместил фотографии гостиницы у себя на странице в Facebook.

«Факты есть и стыдно, но больше разбирает злость как наши псевдо-эксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты 3 звёзды?! Сколько стоит так ослепнуть?» - посетовал Волченко

«Размещу пока здесь несколько фотографий, не самых страшных, надеюсь не разлетится по стране, но прятать голову в песок тоже не будем»

«Размещу пока здесь несколько фотографий, не самых страшных, надеюсь не разлетится по стране, но прятать голову в песок тоже не будем. Факты есть и стыдно, но больше разбирает злость как наши псевдо-эксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты 3 звёзды?! Сколько стоит так ослепнуть?» - посетовал Волченко.