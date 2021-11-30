Учителя из Рязани по ошибке призвали в армию

В соответствии со статьёй 25 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», призыв на службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год: с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). Граждане, являющиеся педработниками, призываются только в период весенней призывной кампании, — пишет издание.