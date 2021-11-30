Определены лауреаты премии «Знание»

«Меня очень радует, что более 3 тысяч авторов проектов и просветителей из 80 регионов подали заявки на премию. Это говорит о том, какое огромное количество людей прилагают усилия, чтобы передавать знания подрастающему поколению. Для молодежи, у которой есть большой спрос на получение знаний, — это всегда личный пример человека, который попробовал — и у него получилось. Значит, десятки и сотни тысяч молодых ребят и девчонок тоже попробуют. От того, насколько смелыми, открытыми и творческими они будут в своих мечтах и поступках, во многом зависит не только их судьба и успех, но и благополучие страны в целом», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.