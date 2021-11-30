В Петербурге за последние 12 часов выпала треть месячной нормы осадков. Об этом сообщает Telegram -канал «360», опубликовавший снятые петербуржцами кадры заснеженной Северной столицы.

Сильный снегопад обрушился на Петербург в понедельник вечером, по прогнозам синоптиков, он продолжится и сегодня. По предварительным данным, может выпасть до 20 сантиметров осадков, к вечеру усилятся порывы ветра. Из-за непогоды в городе образовались многокилометровые пробки. Жителям Петербурга рекомендуют передвигаться на метро.