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55 минут назад

Обрушившийся на Петербург снегопад сняли на видео

В Петербурге за последние 12 часов выпала треть месячной нормы осадков. Об этом сообщает Telegram-канал «360», опубликовавший снятые петербуржцами кадры заснеженной Северной столицы.

Сильный снегопад обрушился на Петербург в понедельник вечером, по прогнозам синоптиков, он продолжится и сегодня. По предварительным данным, может выпасть до 20 сантиметров осадков, к вечеру усилятся порывы ветра. Из-за непогоды в городе образовались многокилометровые пробки. Жителям Петербурга рекомендуют передвигаться на метро.

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