Пока вы спали: взлет нефти и цена противостояния с Россией

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Фото: Reuters Reuters

Ценам на нефть предрекли резкий рост

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После стремительного падения из-за появления информации о новом штамме коронавируса нефть снова начала расти в цене и в ближайшие дни стоимость марки Brent может подняться до 76-77 долларов за баррель. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты.

Аналитики также отмечают, что после встречи ОПЕК+ нефть может преодолеть отметку в 80 долларов за бочку. Однако, по их словам, прогнозы по восстановлению и росту нефтяных котировок верны только при отсутствии обострения ситуации из-за распространения нового штамма коронавируса.

НАТО обсудит цену противостояния с Россией

Основной темой встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге, которая пройдет с 30 по 1 декабря, станет Россия и ее военная активность у границ Украины. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг уже фактически отверг польское предложение распространить на Украину гарантии альянса, напомнив, что та не является членом организации, пишет «Независимая газета».

Опрошенные изданием эксперты усомнились в том, что по итогам встречи НАТО резко усилит свое присутствие на востоке Европы. По их словам, часть членов альянса недовольна увеличением трат на оборону.

«Бал» возьмет под контроль Черное и Баренцево моря

Модернизированные комплексы «Бал», вооруженные ракетами Х-35 с увеличенной дальностью полета, получат береговые бригады Черноморского и Северного флота. Об этом со ссылкой на источники в военном ведомстве пишут «Известия».

Эксперты отметили, что батареи БРК считаются «хребтом береговой обороны», и появление новых ракет повысит их эффективность.

Долги россиян растут быстрее зарплат

Средний долг перед банками у экономически активных россиян за год увеличился до 312,1 тысяч рублей. По данным Центробанка РФ, рост объема банковских кредитов населения за 12 месяцев превысил 22%, растет также доля займов с просрочкой более 90 дней, сообщает «Независимая газета».

При этом средняя номинальная зарплата выросла в значительно меньшей степени – лишь на 10%. На фоне этого Центробанк планирует ограничить выдачу ссуд закредитованным гражданам.

Названа причина стремительной смены власти в Афганистане

К быстрому падению прозападного правительства в Афганистане привело внедрение в государственные учреждения «спящих» агентов «Талибана»*. Об этом со ссылкой на расследование Wall Street Journal (WSJ) и анализ экспертов пишет News.ru.

При этом победа агентурной сети привела к усилению противостояния в «Талибане»* ежду традиционным политическим лидером группировки Абдулом Гани Барадаром и «лицом» радикалов Сираджуддином Хаккани.