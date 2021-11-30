Финалисты конкурса «Твой Ход» сделали предложение своим возлюбленным

Двое финалистов Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Владислав Запылихин и Вячеслав Григорьев в ходе церемонии награждения сделали предложение руки и сердца своим девушкам.

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Молодые люди познакомились во время поступления и вместе стали принимать участие в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей». В 2020 году Владислав стал победителем Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», а Яна – Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». В этом году они решили участвовать в конкурсе «Твой ход» и дошли до финала.

«На первых этапах выбрали направление «Помню о важном» и делали совместный проект по развитию исторического туризма в городе Зарайске. На полуфинале в ходе деловой игры мне досталась роль играющего по тренду, Яне – упорного достигатора, оба успешно прошли этот этап конкурса и стали финалистами. В финале «Твоего Хода» вместе выбрали факультет карьеры», – рассказал Владислав Запылихин.

По его словам, перед тем, как попросить Яну стать его женой, он поговорил с ее отцом и получил его согласие. А сделать предложение руки и сердца в ходе церемонии награждения ему помогли организаторы.

«На мгновенье мир остановился. Я увидела Влада, его глаза, кольцо, цветы. Это сказка, которая ожила на «Твоем ходе»! Я очень рада, что мы можем начать новый этап нашей жизни и, конечно, у нас все получится», – рассказала Яна Миленькая.

Примеру Владислава последовал и Вячеслав Григорьев, который учится в Ростовском государственном экономическом университете на кафедре менеджмента. Он сделал предложение своей девушке – студентке Ростовского медицинского университета Марии Мережкиной и та ответила согласием.

«До сих пор не понимаю, что произошло, как у Славы в руках оказался микрофон, почему все смотрят на нас? Я совершенно ни о чем не подозревала, для меня предложение стало полной неожиданностью. И вот на моем пальце кольцо, и я плачу от счастья», – рассказала Мария Мережкина.

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в этом году впервые. Всего заявки на участие в нем подали более 560 тысяч студентов. Победители - 200 человек - получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.