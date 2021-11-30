Чубайс признался в причастности ко «всему плохому» в России

Специальный представитель Президента по связям с международными организациями, экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что причастен ко всем негативным явлениям, происходящим в России. Об этом он сообщил во время интервью с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак.