В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.98EUR 84.48
Войти в почту
16 минут назад

Чубайс признался в причастности ко «всему плохому» в России

Специальный представитель Президента по связям с международными организациями, экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что причастен ко всем негативным явлениям, происходящим в России. Об этом он сообщил во время интервью с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак.

Чубайс признался в причастности ко «всему плохому» в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня» — сказал Чубайс в интервью, опубликованном на YouTube канале «Осторожно: Собчак». Политик отметил, что придерживается такого мнения, так как считает, что влияет на процессы, происходящие в стране. «Значит, где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали» — добавил он.

Помимо этого экс-глава «Роснано» заявил, что положительные изменения в стране также происходят в связи с его деятельностью.

«Я замешан в том, что она [Россия] является такой, какой она является сейчас» — заключил политик.

Общество,Анатолий Чубайс,Ксения Собчак,Роснано,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители