«Химтрейлы летят»: россиян напугали следы от самолетов. Видео

Жителей Краснодара напугали обычные конденсационные следы от самолетов. Один из них снял на видео полеты лайнеров, утверждая при этом, что они что-то распыляют в небе над городом. Запись публикует телеканал «360». На ней видно, что над жилыми домами пролетают несколько воздушных судов, оставляя за собой следы замерзающего водяного пара.
«Вот химтрейлы летят, распыляют. Два самолета, один за другим. И вот, что происходит дальше: эти полоски расширяются, получается, и захватывают все небо», – говорит за кадром автор ролика.