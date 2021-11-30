«Химтрейлы летят»: россиян напугали следы от самолетов. Видео

Жителей Краснодара напугали обычные конденсационные следы от самолетов. Один из них снял на видео полеты лайнеров, утверждая при этом, что они что-то распыляют в небе над городом. Запись публикует телеканал «360». На ней видно, что над жилыми домами пролетают несколько воздушных судов, оставляя за собой следы замерзающего водяного пара.