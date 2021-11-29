«Врачи сотворили чудо»: что изменилось в жизни Вячеслава Зайцева

«Вячеслав Михайлович выглядит потрясающе. Он недавно проходил реабилитацию в одной из столичных клиник. И она прошла успешно. Врачи восстановили Вячеславу Михайловичу речь. Теперь он прекрасно говорит, чему и сам очень рад. Врачи сотворили чудо: вернули легендарного Зайцева к жизни. Было видно, что все происходящее в этот вечер ему очень нравится", – рассказала Керимова.