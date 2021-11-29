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1 час назад

«Врачи сотворили чудо»: что изменилось в жизни Вячеслава Зайцева

Модельер Вячеслав Зайцев впервые после длительного перерыва вышел в свет, пишет «Собеседник».

«Врачи сотворили чудо»: что изменилось в жизни Вячеслава Зайцева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зайцев появился на вручении учрежденной им премии FASHION AND BEAUTY AWARDS. На церемонии его окружали помощники - организатор премии Вадим Хусаинов и бывший директор Дома Моды Николай Головин.

Премию «Лучший дизайнер года в сегменте luxury» получила звездный дизайнер Аника Керимова. Ей удалось побеседовать с модельером после вручения премии.

«Вячеслав Михайлович выглядит потрясающе. Он недавно проходил реабилитацию в одной из столичных клиник. И она прошла успешно. Врачи восстановили Вячеславу Михайловичу речь. Теперь он прекрасно говорит, чему и сам очень рад. Врачи сотворили чудо: вернули легендарного Зайцева к жизни. Было видно, что все происходящее в этот вечер ему очень нравится", – рассказала Керимова.

Она сообщила, что говорила с Зайцевым по поводу непростой ситуации, сложившейся вокруг его Дома моды. По ее словам, модельер готовится реанимировать свой проект.

«У Зайцева много планов, он планирует активно работать и не останавливаться на достигнутом. Такие легендарные люди не привыкли сидеть без дела. Вячеслав Михайлович сказал, что готовит новую коллекцию, где будут представлены женские костюмы-тройки из твида. Я думаю, что он еще нас не раз удивит», - заключила Керимова.

Общество,Вячеслав Зайцев,ИД "Собеседник",
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